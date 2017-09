Acusa Obispo desvío de ayuda en Morelos

César Martínez

Hora de publicación: 21:41 hrs.

El Obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, denunció que tres camiones con ayuda destinada al seminario de Jantetelco fue desviado por el DIF estatal.Mediante un video difundido en redes sociales, el religioso aseguró que la ayuda estaba destinada al centro de acopio de Cáritas, instalado en dicho seminario."No es que oídas, porque alguien me dijo algún comentario, les voy a compartir lo que sigue: tres camiones de provisiones que venían al seminario, a Caritas, que tiene como centro de acopio el seminario, no les permitieron llegar las autoridades y se llevaron el contenido al DIF", aseguró Castro Castro."Esto me parece totalmente injusto, esto me parece que no debe ser, esto sobre pasa, cualquier lógica moral mínima, yo le suplico a quienes tienen la autoridad y a quienes tienen la forma de detener esto, lo hagan".Sin embargo, en el mensaje, el Obispo de Cuernavaca no aclara si se trata de la misma ayuda que según denuncias en redes sociales fue desviada ayer también hacia el DIF estatal, que dirige Elena Cepeda, esposa del Gobernador Graco Ramírez."Todo es justicia, y aunque ahora se salgan con la suya le tendrán que dar cuentas a Dios, crean en él o no, yo les suplico, cambien de actitud y no vean sus intereses, sino los intereses del pueblo", concluyó el Obispo.Ramón Castro Castro es integrante del Frente Amplio Morelense, integrado además por el poeta y activista Javier Sicilia, y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Morelos, Alejandro Vera, entre otros actores.En respuesta, el comisionado de seguridad de Morelos, Alberto Capella, afirmó que el Gobierno de Morelos ya trabaja para el esclarecimiento de los hechos denunciados por el Obispo de Cuernavaca."Quiero pedirle respetuosamente al Obispo Castro", dice Capella en un video, "la posibilidad de que nos dé los datos de los camiones, el lugar de procedencia, de decir posible las placas o los choferes para poder generar las testimoniales necesarias"."Estas circunstancias no se van a tolerar", sostuvo.