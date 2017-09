Advierten de información falsa de Fonden

La Secretaría de Gobernación hizo un llamado de advertencia para que los ciudadanos no entreguen ningún tipo de documentación con el supuesto fin de acceder a recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden)."La Secretaría de Gobernación hace un llamado a todos los ciudadanos para que no entreguen documentación ni datos personales a quienes se los soliciten con tal fin", señaló la dependencia en un comunicado.La información falsa se ha distribuido a través de redes sociales y solicita a dueños de inmuebles dañados que entreguen documentación y datos personales para que puedan recibir los recursos económicos del Fonden.La Secretaría aclaró que el proceso de asignación de los recursos del Fondo no funciona a través de la solicitud particular de los ciudadanos, sino mediante las dependencias federales y locales."En este momento de emergencia es importante ignorar los rumores y consultar fuentes oficiales para verificar la información", expuso la dependencia.Según se explica en el sitio de Protección Civil, una vez que los daños provocados por el fenómeno natural son evaluados y el acceso a los recursos aprobado por la Secretaría de Gobernación, los recursos del Fonden son transferidos a dependencias o gobiernos locales, con el fin de que éstos los distribuyan a través de acciones y obras previamente evaluadas.