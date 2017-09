Enredan sospechas entrega de apoyos

César Martínez

Hora de publicación: 00:00 hrs.

La falta de transparencia de las autoridades morelenses, la desconfianza ciudadana hacia ellas y la desinformación en redes sociales entorpecieron la entrega de ayuda a damnificados por el sismo del 19 de septiembre.Esta situación llevó a cientos de personas a irrumpir el jueves por la tarde en una bodega del DIF estatal para tomar por su cuenta la ayuda que ahí se almacenaba.Mientras que los ciudadanos aseguran que tomaron los víveres para llevarlos a las zonas más necesitadas porque el Gobierno de Graco Ramírez pretendía etiquetarlo como propio, el Comisionado Estatal de Seguridad, Alberto Capella, aseguró que hubo saqueos.Todo inició por la difusión en redes sociales de diversos videos, uno en el que se observa cómo a un tráiler se le retira una calcomanía que lo identificaba como ayuda recolectada en la UNAM, y otro en el que el conductor de otro camión procedente de Morelia denuncia que fue desviado por órdenes de la presidenta del DIF Estatal, Elena Cepeda, esposa de Graco Ramírez.A estos clips se le sumó otro en el que una mujer aseguró que el Gobierno estatal quería adjudicarse la ayuda como propia y por ello la embodegaba en vez de repartirla inmediatamente.Ante la información difundida, cientos de personas que llegaron a la bodega entraron por la fuerza y comenzaron a meter las despensas por su cuenta a vehículos particulares.Por la noche, Capella señaló que se trató de un robo, por lo que los responsables serían castigados.Ayer por la mañana, integrantes de la agrupación Sociedad Civil Organizada Morelense, que trabajan como voluntarios dentro de la bodega del DIF, aseguraron que la actuación de la gente se debió a mala información, pero también señalaron que realizaron un registro de todos los que se llevaron despensas."Se hizo de buena voluntad, desgraciadamente de esa puerta para afuera no tuvimos la certeza, no llevaban una policía o a alguien, de que fue al lugar, se actuó de buena fe", comentó César López, uno de los líderes de esa agrupación, dentro de la bodega."Ahorita solamente se está pidiendo a la gente que tenga paciencia, se va a trabajar ya en equipo, Gobierno-sociedad, el Gobierno no va a robarse nada, lo único que estamos haciendo es concentrar todo en un mismo lugar para llevarlo a las localidades".