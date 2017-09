Estrenan departamentos... ahora son inhabitables

Frida Andrade, Verónica Gascón y Nallely Hernández

Hora de publicación: 00:00 hrs.

El temblor de magnitud 7.1 dejó a muchas familias sin la posibilidad de poder entrar a sus departamentos, los cuales son ¡nuevos!Tal es el caso del inmueble de 12 pisos y 168 departamentos ubicado en Insurgentes Norte 1260, Colonia Capultitlán, el cual tenía apenas cuatro años de haberse habitado.Sus dueños pagaron entre 1 y 1.5 millones por cada departamento y hoy apenas pueden ingresar a sacar algunas cosas."En el primer sismo, hace como tres años, fue cuando empezamos a notar que se agrietó, que el roof garden ya tenía filtraciones a los vecinos del piso 12", relató Jazmín Hurtado, una de las condóminas propietarias.La inmobiliaria responsable primero fue Residencial Insurgentes Norte 1160, luego Dekah y finalmente Desarrolladora Vertical Home, por lo que la responsabilidad se diluye.En ninguno de los casos dan respuesta a los habitantes que ya fueron desalojados del edificio.En un recorrido realizado por distintos puntos de la ciudad se encontró también el complejo Tlalpan 550, Colonia Portales, de 4 torres con 390 departamentos, con antigüedad de entre 5 y 7 años y que tiene daños severos.Los moradores están en espera de poder acceder para sacar documentos, mascotas, ropa o los automóviles del estacionamiento."El inmueble tuvo asentamientos, vino Protección Civil y gente de la delegación, estuvieron revisando y de inicio dijeron que era estructural pero conforme fueron subiendo se dieron cuenta que cuarto y quinto piso están extremadamente dañados. Los elevadores están inservibles, las escaleras se desfasaron hasta 20 o 30 centímetros", señaló Daniela de la Huerta, vecina del lugar.Un inmueble nuevo que resultó con derrumbes severos fue el de Emiliano Zapata 54, Colonia Portales Sur, con apenas un año de antigüedad.Otro caso es el del inmueble ubicado en Cuauhtémoc 947, en la Colonia Narvarte, de 12 años de antigüedad, que resultó con daños en acabados externos e internos, así como en paredes divisorias y escaleras."Comentan los ingenieros de estructura que las columnas que tiene el edificio sostiene más peso del que está cargando, se construyó muy bien, pero nos comentan que la constructora a lo mejor metió de más en cuanto a toda la estructura, que al momento de meter acabado tanto por fuera como dentro, metieron material de muy mala calidad", señaló Carmen, una vecina.Karla, dueña de un departamento en Tepic 40, en la Colonia Roma Sur, comentó que su edificio, con 9 años de antigüedad, tiene daños estructurales, por lo que es imposible que regresen al lugar.Ellos cuentan con un seguro que les puede ayudar a recuperar su inmueble."Quedó prácticamente colgado en una columna de apoyo, salimos y sacamos lo que pudimos y ya no pudimos volver por nuestras cosas", relató."Todavía no está el dictamen, pero hasta ahorita todos los que han pasado de Protección Civil, ingenieros, particulares que están haciendo labor altruista han dicho que no, que no nos podemos arriesgar a entrar", dijo.La familia Lebrija, vive desde hace 15 años en un departamento de la calle Guanajuato 229, en la Colonia Roma Norte. Es un edificio de 8 niveles que sufrió daños en fachada, estructuras internas y escaleras."Es nuevo (el departamento), en el 85 ahí se cayó un edificio, no lo supimos cuando lo compramos. La esquina, donde es el punto de reunión (sobre Insurgentes) también se cayó un edificio, esta línea es peligrosísima", comentó María del Pilar Lebrija, dueña del departamento.Desde el primer año que habitaron la vivienda presentó fallas y posteriormente se enteraron que la construcción estuvo detenida un año por problemas con la altura del inmueble, que fue adquirido a través de Batia, a la que ya no pudieron contactar una vez que se vendió el último departamento.Luis Enrique Rodríguez, perito avalado por Protección Civil, aseguró que ningún edificio construido después de 1990 bajo normas de construcción reforzadas tras el sismo del 85 debió sufrir daños más allá de sus acabados."Cualquier inmueble moderno, construido después del sismo del 85, si hubiese cumplido con todas las normas técnicas, todos los protocolos y la supervisión de obra en temas de materiales, hubiera soportado el sismo", destacó.