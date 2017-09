Obstruye 'ayuda' la grilla partidista

Claudia Guerrero

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Los partidos entraron en rebatinga pública sobre cuánto dinero quieren aportar para damnificados de los sismos, pero, a 96 horas de la última tragedia, no han dado un paso concreto.El PRI propone que se lo quiten de las prerrogativas de 2017; el Frente Ciudadano, conformado por el PAN, el PRD y MC, pide procesar una ley que elimine el financiamiento público y se otorgue a damnificados, lo que demoraría la decisión.Y Morena planteó entregar el 50 por ciento de su financiamiento de 2018 para darlo a través de un fideicomiso, lo que no sería inmediato."El PAN y Morena sólo quieren aportar del gasto de campaña, y nosotros hablamos del 25 por ciento de todo, del total del financiamiento. Ellos hablan del 2018, pero la emergencia es ahorita; deben entregarse los recursos de inmediato", explicó Arturo Zamora, dirigente del sector popular del PRI.Las dirigencias nacionales del PAN y el PRD dijeron que la actitud del tricolor es oportunista por tratar de dar un uso político a la discusión sobre los recursos.Además, en un pronunciamiento conjunto, el Frente Ciudadano propuso aprobar una ley que elimine el financiamiento público a partidos."El dinero (...) debe provenir de las aportaciones voluntarias de nuestros militantes y simpatizantes", dijeron los dirigentes del frente opositor. Propusieron reducir los topes de campaña y reorientar el gasto para apoyar a los damnificados.La propuesta desató nuevas críticas del Revolucionario Institucional."Quieren patear el bote. Los recursos se necesitan ahora, y ellos hablan de una reforma a futuro. Es una clara y abierta simulación", denunció Zamora.El jurista Miguel Carbonell adelantó que, de aprobarse la propuesta del Frente, podría aplicar hasta las elecciones federales de 2021, ya que la Constitución establece que, una vez iniciado el proceso electoral, no se pueden modificar las reglas de la contienda.Si procediera la propuesta hecha por el PRI, "tienen que renunciar formalmente y de manera explícita a ese dinero para que sea transferido a la SHCP", explicó.Eso, hasta ayer, no lo habían hecho.