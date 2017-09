Detienen a ex duartista por peculado

Pedro Sánchez

Hora de publicación: 23:17 hrs.

El ex director general de Administración y Finanzas de la Auditoria Superior del Estado (ASE), Édgar Omar R.M., fue detenido por autoridades por el delito de peculado agravado, informó el Fiscal César Augusto Peniche.Al ex funcionario se le acusa de desviar 542 mil 189 pesos para las vacaciones de Jesús Manuel Esparza Flores, ex Auditor Superior del Estado en la administración del ex Gobernador César Duarte.A Édgar Omar R.M. se le cumplimentó una orden de aprehensión emitida por un juez de control del Distrito Judicial Morelos.En la acusación se indicó que como director general de Administración y Finanzas de la ASE, previo acuerdo con diversos servidores públicos y personas ajenas, en 2014 desvió dinero del patrimonio estatal.De acuerdo con la FGE, el acusado autorizó y ejecutó la salida de recursos para adquirir cuatro paquetes vacacionales para el entonces Auditor, Jesús Manuel Esparza Flores, y su familia.Esto con un costo total de 542 mil 189 pesos; los viajes incluían tanto trasportación aérea como hospedaje en los destinos de Playa del Carmen, Cancún, San Francisco y Miami.Además se detalló que Édgar Omar cuenta con diversas investigaciones en las que se le atribuye su intervención en el desvío de recursos públicos, a través de la simulación de prestación de servicios mediante procedimientos de contratación fraudulentos.Entre las empresas con las que presuntamente realizó desvío de recursos, según las indagatorias, está Kepler Soluciones Integrales, cuyo sociofundador y representante legal Germain Lezama Cervantes fue detenido en Puebla y vinculado a proceso por el delito de peculado agravado, según la FGE.