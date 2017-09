Colapsan casas y puente en Oaxaca

Hora de publicación: 09:09 hrs.

Los temblores de esta mañana en Oaxaca profundizaron los daños en el Istmo de Tehuantepec, sin que se reporten víctimas.El director de Protección Civil de Oaxaca, Heliodoro Díaz, informó la caída de bardas y de al menos una decena de casas en Juchitán que ya estaban dañadas y desalojadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre.En el Municipio de Asunción Ixtaltepec se terminó de colapsar uno de los dos puentes hacia Ixtepec."No se reportan víctimas humanas, pero la población está muy asustada y con la zozobra provocado por varios temblores de esta mañana", dijo el funcionario desde Juchitán, el Municipio más dañado por el temblor del 7 de este mes.Explicó que a raíz de los movimientos telúricos, 64 mil 626 casas en Oaxaca fueron dañadas, 13 mil 634 de ellas con daño total, 14 mil 364 parcial y el resto leves.El Alcalde de Asunción Ixtaltepec, Carlos Toral, añadió que un hombre falleció esta mañana debido por las picaduras de abeja que se exaltaron por el temblor."Fue trasladado al hospital, pero ahí murió", dijo.En su cuenta de Twitter, el titular de la Secretaría de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, informó del puente colapsado."En Oaxaca el Puente Ixtaltepec que resultó dañado por el sismo del 7 Set se dañó más por sismo de hoy a las 7:53 am. Deberá reconstruirse", publicó.También se han reportado derrumbes en la carretera de Copalita de Pochutla a Miahuatlán y se informó que los pacientes del Hospital General de Salina Cruz fueron desalojados como prevención durante el temblor.En Unión Hidalgo, epicentro de uno de los sismos de hoy, el Alcalde Wilson Sánchez reportó tres casas derribadas, pero que ya estaban desalojadas por los anteriores movimientos telúricos."Ya van como tres o cuatro veces que tiembla aquí, desde la madrugada y la gente está asustada", señaló."Hubo crisis nerviosa, una psicosis colectiva, ha habido 4 mil réplicas, mi gente ya no sabe qué hacer. El detalle es que no para de temblar".El funcionario municipal acudió a inspeccionar el puente "El Estero", que une a Unión Hidalgo con Juchitán, debido que había registrado fisuras con el temblor del 7 de septiembre.Señaló que se detectaron derrumbes de tierra en los costados del puente, pero precisó que los pilares que lo sostienen están intactos.Con información de Zedryk Raziel