Reportan grietas en hospital de Veracruz

Benito Jiménez

Hora de publicación: 10:25 hrs.

El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, indicó que tras el sismo ocurrido este sábado se registraron daños en el hospital de Suchilapan, el sur de la entidad.Indicó que la estructura será valorado para determinar si permanece abierto o suspende la atención al público.Suchilapan es una localizad del Municipio de Jesús Carranza."El reporte que tenemos hasta este momento es que tenemos daños, grietas, en el hospital de Suchilapan", explicó."Y en algunos otros casos se evacuaron hospitales por precaución, como el caso de Minatitlán, Río Blanco y nada más. No tenemos daños en instalaciones estratégicas, están funcionando normalmente los aeropuertos, no hay cortes carreteros, insisto no hay un daño mayor".