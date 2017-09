Deja sismo sin luz a 327 mil en Oaxaca

11:47 hrs.

El sismo de magnitud 6.1 registrado esta mañana con epicentro en Oaxaca afectó el servicio de energía a 327 mil hogares y comercios de esta entidad, dijo Jaime Hernández Martínez, el director general de CFE."Debido al sismo de esta mañana, el suministro de energía eléctrica presentó interrupciones para 327 mil hogares y comercios en Oaxaca", expuso el funcionario en su cuenta de Twitter @JaimeFHM.Hasta el momento, añadió, la CFE ha restablecido el suministro eléctrico a 72 por ciento de los afectados en Oaxaca y se continúan evaluando daños en dos subestaciones.En otro mensaje por la red social, el titular de CFE dijo que hasta el momento se ha restablecido el servicio de energía eléctrica en 99 por ciento de los afectados por sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México."La red eléctrica en la CDMX ya presenta condiciones normales de operación tras el sismo del 19 de septiembre", publicó.El funcionario señaló que la paraestatal se mantiene en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil para continuar atendiendo a la población afectada.En tanto, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó también por la red social que no hubo afectaciones en el sistema de telecomunicaciones, aunque el Puente Ixtlaltepec, en Oaxaca, deberá ser reconstruido."En #oaxaca derivado de los sismos del día de hoy, telecomunicaciones no reportan afectaciones, sólo aumento en el tráfico de llamadas", publicó en su Twitter @gruizesp."En Oaxaca, el Puente Ixtlaltepec que resultó dañado por el sismo del 7 Set se dañó más por sismo de hoy a las 7:53 am. Deberá reconstruirse", añadió.También Pemex informó que una vez realizadas las revisiones a sus instalaciones se determinó que no hubo afectaciones.