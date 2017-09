Recuperan dos cuerpos en Puebla 282

Benito Jiménez

Hora de publicación: 14:59 hrs.

Las Fuerzas Armadas, con apoyo de brigadistas, recuperaron este sábado los cuerpos de las químicas Guadalupe Rojas, de 43 años de edad, y de Karina Vega, de 29, atrapadas en uno de los edificios derrumbados en la Colonia Roma.De tres niveles, la construcción ubicada en la Calle Puebla 282 colapsó en su totalidad tras el sismo magnitud 7.1 del 19 de septiembre.Tanto Guadalupe como Karina trabajaban en el Laboratorio Cencon.Con la recuperación de los cuerpos se terminó con la angustia de sus familiares, quienes exigían desde el martes su localización y extracción de entre los escombros.El miércoles aún se tenía la esperanza de que estuvieran con vida, por lo que marinos, soldados y brigadistas apuraron las tareas de búsqueda y rescate.Para el jueves, la ilusión por hallarlas vivas se mantenía, optimismo que se disipó la noche de ese mismo día.La madrugada del viernes las Fuerzas Armadas ordenaron el uso de maquinaria para el retiro de losas, lo que causó indignación entre los familiares.Debido a ello, caninos de los brigadistas provenientes de Ecuador ingresaron el viernes a la estructura colapsada para corroborar que no había señales de vida.Utilizaron, además, un equipo de inspección para detectar movimiento o calor a través de una microcámara dirigida por un cable.Al sitio arribaron también un equipo de Bomberos de Guadalajara, Jalisco; de Tijuana, Baja California, y de la Organización Salamadra, de Colombia, todos con experiencia en la técnica internacional de USAR (Urban Search and Rescue)."Venimos a hacer un relevo, hay una controversia de que hay cuatro o dos personas, no queremos una situación de rumor, vamos a verificar primero con perros y luego con el levantamiento de losas", indicó el viernes el Primer Oficial Jesús Hernández López, de Guadalajara.Con esto se frenaron los trabajos de la maquinaria pesada que retiraba escombro en este sitio.Laureano Quintero, jefe de los rescatistas colombianos, realizó trabajos de búsqueda durante la madrugada, de tal modo que pudo confirmar que ya no existían personas vivas, pero sí cadáveres.Para la verificación, los bomberos de Guadalajara cortaron concreto y dieron crédito de la versión de que sólo existían dos cuerpos atrapados.Ambos cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense.