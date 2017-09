Urgen a PRI responder por financiamiento

Claudia Salazar

Hora de publicación: 17:06 hrs.

El PRI debe responder si está dispuesto a crear una bolsa suficiente de la restricción de recursos partidistas, con las propuestas que ha hecho el Frente Ciudadano por México, señaló Beatriz Mojica, secretaria general del PRD.Mojica señaló que los planteamientos que hicieron los dirigentes del PAN, PRD y MC el viernes buscan ir más allá de la aportación del dinero de campaña para atender la emergencia que ahora se vive."Estamos viendo que se necesitarán al menos 50 mil millones de pesos para la reconstrucción, pero eso no es para ahorita, porque ahora sí hay dinero en el Fondo Nacional de Desastres", dijo la perredista."Se necesita mucho más que los 6 mil millones de pesos de los partidos políticos para que hayan recursos para reconstruir viviendas, escuelas y carreteras. Es eso para lo que se necesita dinero en los próximos meses".Luego de que se dio a conocer el plan del Frente Ciudadano por México, dirigentes del PRI señalaron que hay simulación en la propuesta, mientras que Andrés Manuel López Obrador dijo que le estaban copiando pero que aceptaba la eliminación del 100 por ciento del financiamiento a los partidos.Beatriz Mojica señaló que es importante que el PRI no pretenda responder sólo a la coyuntura de este momento, sino que dé muestras de voluntad política.La perredista mencionó que sí se pueden hacer reformas legales para que de una vez se atienda el alto financiamiento a los partidos con el propósito de que hayan medidas definitivas y no de momento."El Frente Ciudadano ha hecho un planteamiento integral: la eliminación del 100 por ciento del financiamiento a los partidos, disminución de topes de campaña, eliminación de gastos superfluos en el Gobierno federal y de los partidos para publicidad gubernamental", comentó Mojica."Eso es lo que hemos puesto en la mesa y el PRI tiene que dar una respuesta; no pueden ser omisos, porque dar una parte de su presupuesto, 200 millones, no es suficiente para una atención integral a la reconstrucción".La secretaria general del PRD agregó que no es momento de ver quién hizo primero una propuesta, sino ponerse a discutir cómo se le va a hacer para lograr una bolsa lo suficientemente grande que alcance para las necesidades de todas las entidades afectadas.Sobre López Obrador, Mojica mencionó que se podría decir también que él fue quien copió las propuestas del PRD, que tienen varios años de ser planteadas; sin embargo, reiteró que debe haber una difusión seria entre partidos políticos para lograr el objetivo de generar el mayor monto posible para la reconstrucción.