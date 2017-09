Una bola de nieve de generosidad

Andrea Martínez de la Vega

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Los brigadistas que han participado en las labores de rescate en la Condesa, el barrio donde habita el cartonista Daniel Camacho desde hace más de dos décadas, son héroes que tienen nombre y rostro.Camacho manifestó esta idea no sólo con palabras, sino con un cartón en donde la figura destacada -"el barbón"- es un rescatista a quien vio trabajar en por lo menos cuatro lugares distintos de la colonia y que aparece en el video del rescate de Paulina Gómez.Los derrumbes que aquejaron a su colonia, entre los que se encuentran el de Ámsterdam y Laredo, y el de Álvaro Obregón, se tradujeron en muestras de solidaridad de todo tipo de personas."Cuando llegué aquí en 94 o 95 eran baratas las rentas todavía, y desde entonces he vivido aquí. Conozco a la gente que son vecinos, que tienen negocios, al que tiene la peluquería, y todos, de alguna manera, fueron muy solidarios", comentó en entrevista.Un ejemplo es el de Manuel García, dueño del Café Rococó, negocio que abrió sus puertas desde la tarde del 19 de septiembre para ofrecer lo que tenía: café. El lugar se convirtió también en un espacio para resguardar pertenencias, para descansar y en un centro de acopio.Ayer amaneció ahí otro héroe: Jerónimo Sánchez Avendaño, conocido por sus allegados como "el yanqui", quien no había dormido después de colaborar dos días en las labores de rescate.Otro caso es el de Angélica Rivera, la joven que inició el centro de acopio en el cruce de las calles de Durango y Sonora, junto al Hospital Durango, y que ayudó a organizar el traslado de víveres a donde eran requeridos."A ella se le ocurrió hacer un chat entre los centros de acopio, era todavía un caos dónde dejar las cosas", narró Camacho. "Ella es la que organizó a los ciclistas y motociclistas para traer y llevar, porque no había acceso por el tema de luz".En la mañana del 20 de septiembre, aún sin tener certeza de los riesgos que representaba el yeso caído en su departamento, Camacho se encontró frente al Café Rococó al arquitecto Enrique Norten, quien iba acompañado de los ingenieros César Quevedo Galván y Miguel Ángel Salazar.Los ingenieros ayudaron a revisar la residencia del cartonista, a aliviar los temores de varios habitantes del barrio al realizar inspecciones preliminares de sus edificios."Me encontré a un amigo en un edificio viejo y los presenté. Ellos pasaron a ver el edificio y entonces se hizo una bola de nieve maravillosa de generosidad", recordó. "Me dijeron que es su manera de poder apoyar".