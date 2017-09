Sigue búsqueda en Colegio Rébsamen

Ernesto Núñez

Hora de publicación: 22:43 hrs.

La Secretaría de Marina informó esta noche que aún no ha tenido resultados positivos en el rescate de una persona que está confinada entre los escombros de uno de los edificios del Colegio Enrique Résabmen, pero ofreció mantener la búsqueda.Al rebasarse las 100 horas desde que ocurrió el sismo, que derribó el edifico administrativo de la escuela, la Marina dio un nuevo parte sobre sus labores en el lugar."Se aclara categóricamente que por el momento no se realizará la demolición del edificio apuntalado y que no se utilizará ningún tipo de maquinaria pesada para remover escombros, hasta que se tenga la plena certeza de rescatar personal con vida o sin ella en los edificios colapsados", informó la dependencia.Las labores de rescate continúan desde lo alto de la estructura colapsada, en donde se abrieron dos boquetes para que los rescatistas puedan entrar de arriba hacia abajo, y recorrer las cuatro plantas que la conformaban.Desde lo alto, es posible observar cómo las losas quedaron una sobre otra, aprisionando a las 37 personas que estaban en el lugar en el momento del sismo.La Marina confirmó que en este edificio hasta el momento se han rescatado a 11 personas vivas, y 25 cuerpos sin vida, de 19 niños y seis adultos.