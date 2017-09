'Fuimos engañados'

Víctor Juárez y Lucía Martínez

Hora de publicación: 00:00 hrs.

A los compradores, la inmobiliaria Baita prometió un proyecto de vivienda con acabados de lujo y desde el principio incumplió con esa promesa.Con menos de 15 años de existencia, la torre de siete pisos Spazio Cuauhtémoc, en la Colonia Narvarte, no pasó la prueba del pasado sismo de magnitud 7.1, pues las viviendas, en especial en los primeros cuatro pisos, resultaron dañadas en diversos grados.En el departamento 103, propiedad de la doctora María Guadalupe Espinosa, se puede ver a través de las paredes de su cuarto y fachada, por medio de enormes grietas diagonales de más de un metro de largo."Está abierta toda la pared, es de mucha gravedad", explicó Espinosa."Estaba aquí el día del temblor, pero afortunadamente salí inmediatamente y ahora necesito que me apoyen para repararlo".Aunque no han recibido un dictamen oficial, especialistas consultados por los colonos han señalado que el inmueble no corre riesgo estructural, aunque hasta no tener un dictamen contundente es imposible saber si corren peligro.Pero los problemas en Spazio Cuauhtémoc no son nuevos.En 2006, los vecinos colgaron una manta en la fachada, advirtiendo a posibles compradores de la mala calidad de los materiales usados por la inmobiliaria. El edificio apenas tenía un año de existencia.Luego de demandar a la empresa por fallar en la instalación de drenajes, impermeabilización de muros y hasta por requerimientos de protección civil, ésta tuvo que indemnizar a los condóminos.Una vez que recibieron el pago y retiraron la manta, la abogada Ceani Arroyo compró su departamento en el séptimo piso, por 1.6 millones de pesos."Nos sentimos robados, timados, eso no es de gente honorable, las inmobiliarias no deben jugar con la gente. No sabes cómo me costó liquidarlo, tengo muchas deudas, confiamos en la palabra de personas que no la tienen."Yo compré porque cuando fue el problema no sabía, lo supe hasta que ya tenía mi crédito. Fue con alevosía y ventaja", lamentó.El peligro ha cobrado factura con las decenas de inquilinos que, este sábado, abandonaron el predio, algunos luego de años de ocuparlo.Este es el caso de la señora María Dolores Salazar, quien llevaba cuatro años habitando al vivienda. Al responder sobre qué tan segura se siente, se le corta la voz."Venir para acá ya no me hace bien, ya ni siquiera en casa de mi mamá. Estoy muy traumada, me pongo muy angustiada y he tardado en sacar mi estrés."Dicen mis hijos que vamos a salir de ésta y, cuando terminemos, iremos con los psicólogos", dijo.REFORMA buscó a Miguel Ángel Morantinos, de grupo Baita, quien se negó a proporcionar información.