Ubica CDMX 5 escuelas con daño total

El Gobierno de la Ciudad ha concluido con la dictaminación de 66 planteles educativos, encontrando que en cinco de estos no es viable el regreso a clases. Foto: Especial

Dalila Sarabia

Hora de publicación: 12:06 hrs.

El Gobierno de la Ciudad ha concluido con la dictaminación de 66 planteles educativos y encontró que en cinco de éstos no es viable el regreso a clases.En mensaje a medios, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, detalló que se han visitado 540 escuelas."Tenemos dictámenes de 66 planteles, 61 de ellos son verdes, que permiten, que tienen la constancia estructural para continuar con las clases."Cinco de estos están con categoría roja, es decir, que no pueden continuar con clases. De estos cinco que están en rojo dos están en Cuauhtémoc, uno en Azcapotzalco, uno en Miguel Hidalgo y uno en Magdalena Contreras", detalló el Mandatario capitalino."Todavía no estamos en condiciones de decirles el número de escuelas que van a regresar (mañana lunes) a clases".Mancera reiteró que la prioridad es continuar con las labores de búsqueda y rescate.En lo que refiere a los albergues, el Mandatario local reporto que mil 976 pasaron la noche en alguno de estos sitios.La gratuidad en Metro, M1 y Metrobús continuará, confirmó.Asimismo confió en que mañana lunes se restablezca el servicio de agua potable en la zona de Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa.Esto, luego de que el acueducto de Xochimilco ya fue recuperado.Al momento, en pipas y en apoyo con Conagua ya se han enviado más de 17 millones de litros de agua a las zonas con afectación en el suministro.