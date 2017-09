Seguimos búsqueda en el Rébsamen.-Soberón

Alejandro León

Hora de publicación: 13:59 hrs.

Rescatistas buscan entre los escombros del Colegio Rébsamen al menos el cuerpo de una persona.Tras salir de las instalaciones de la escuela colapsada, Vidal Francisco Soberón, Secretario de Marina, dijo que se trataba de un cadáver, para después recular y sugerir que podría tener vida."Para poder saber cuál es el lugar que tenemos que trabajar un poquito más allá, sabemos por información de que todavía es muy seguro, es muy seguro de que haya un cadáver ahí."No quiero caer en contradicciones no, puede, puede haber vida, nosotros jamás en la vida nos derrotamos, seguiremos la búsqueda, en búsqueda y rescate, eso es lo que estamos haciendo", dijo Soberón.Detalló que en el área laboran perros de rescate de Canadá, de la Sedena, y Secretaría de Marina."Los perros siguen todavía, continuamos en esa etapa. Cuando terminen esto, se vuelven a juntar todos los manejadores caninos y se toman decisiones".Al ser cuestionado sobre si había más cuerpos entre los escombros, el titular de la Marina respondió: "es muy difícil ser tajante o categórico de decir es uno, no, simplemente hasta donde nos llega ahorita la información, podríamos pensar de una persona hasta ahorita".Respecto a la búsqueda de personas afirmó que no tienen fecha límite.El titular de Marina agregó que su recorrido de este domingo es para saludar a todos los elementos de la Marina y del Ejército, a los cuerpos de rescate, así como a la población civil que participa.