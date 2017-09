Se amparan en multifamiliar de Tlalpan

Héctor Gutiérrez

Hora de publicación: 14:02 hrs.

Vecinos de la Colonia Ciudad Jardín obtuvieron un amparo para que se prolonguen por cinco días más las labores de rescate en el multifamiliar que se derrumbó entre Tlalpan y Taxqueña.Isaac García, vocero de la sociedad civil en el lugar de los hechos, explicó que a partir de hoy se hace vigente el amparo, con el que se evitarán las labores de demolición del edificio."Esta sería la primera noche y seguirían hasta que se cumplan otros cuatro días", refirió.En el lugar de los hechos, no obstante, hay presencia de retroexcavadoras.En entrevista, García expuso que el uso de la maquinaria pesada se ha utilizado y se utilizará, con el aval de la sociedad civil, para retirar escombros y alivianar la carga en los edificios.Aseguró que han llegado a consensos con el Ejército, Protección Civil y Marina para que el uso de la maquinaria pesada sólo proceda cuando sea estrictamente necesario."También llegamos a un acuerdo con el Tren Ligero, nosotros como vecinos, para que continúe suspendido el servicio hasta que no terminen los rescates", dijo.Rescatistas japoneses revisan las ruinas del multifamiliar en busca de vidas humanas.Alrededor de las 15:00 horas, los rescatistas provenientes de Asia rescataron un perro con vida de entre los escombros.Hasta ahora no se ha confirmado cuántas personas siguen atrapadas.