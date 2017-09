Avaló CDMX operación del Rébsamen.-SEP

Isabella González

Hora de publicación: 17:03 hrs.

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, señaló que las autoridades locales son las que aprueban o no la seguridad en la construcción de las escuelas."Nosotros estamos obligados por ley a que las autoridades locales son los que definen los usos de suelo, son los que definen los temas de seguridad de la construcción y que nos den los documentos avalados por ellos y, si eso existe, nosotros permitimos la operación en escuela en términos educativos", afirmó.Al salir esta tarde del Colegio Enrique Rébsamen, el cual se derrumbó luego del sismo del pasado 19 de septiembre, el funcionario explicó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tiene la facultad ni la capacidad de hacer peritajes estructurales de las escuelas."Todos los requerimientos que pide la SEP para operar se los da la autoridad local porque la SEP no tiene el peritaje, técnicas ni en su trabajo ni tampoco el uso del suelo", dijo al ser cuestionado por medios de comunicación.REFORMA publicó hoy que la escuela tiene como antecedentes la expansión del centro educativo, obras de ampliación que fueron suspendidas por presuntas irregularidades, una clausura por exceder la altura permitida para una escuela, y la construcción de dos casas de los propietarios encima de las instalaciones escolares.En ese sentido, aseguró que toda la documentación de la escuela privada, que se cayó y causó la muerte de 19 niños y seis adultos, está en regla."Lo que existe de esta escuela es toda la documentación que se requiere avalada por la autoridad local", indicó Nuño."Cuando la autoridad local lo presenta, nosotros damos por bueno lo que ellos nos están dando", añadió.A las 17:00 horas, el Secretario ofrecerá una conferencia de prensa con el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para dar a conocer la lista de escuelas en la Ciudad de México que este lunes podrán regresar a clases luego del sismo.