Confirma PRI renuncia a 258 mdp

Claudia Guerrero

Hora de publicación: 17:57 hrs.

La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmó que este lunes formalizará su decisión de renunciar a sus prerrogativas para que sean canalizadas a la emergencia por los sismos.El tricolor renunciaría a una partida equivalente a 258.6 millones de pesos y lo formalizaría ante el Instituto Nacional Electoral (INE).Además, hizo un llamado a la Oposición para que adopten la misma ruta legal, lo que permitiría reunir una bolsa de casi mil millones de pesos para los damnificados.Según el PRI, esa cantidad podría reunirse si todos los partidos políticos aceptan que el INE no les deposite el 25 por ciento de sus prerrogativas, correspondientes al gasto aprobado para este 2017.El Revolucionario Institucional detalló que, con esa medida, a sus 258.6 millones de pesos, se podrían sumar otros 189.8 millones del PAN; 113.7 millones del PRD; 95.1 millones de Morena; 84.5 millones del PVEM; 78.3 millones de Movimiento Ciudadano; 60.6 millones de Nueva Alianza; 57.5 millones de Encuentro Social, y 54.3 millones del PT.En un comunicado, el PRI no se refirió de manera directa a la propuesta del Frente Ciudadano por México, el cual propone una reforma legal para eliminar el 100 por ciento del financiamiento a los partidos.Sin embargo, advirtió que la atención de los ciudadanos y hacia las zonas afectadas debe ser inmediata."Los afectados por la tragedia no pueden esperar. México necesita unidad. No debe posponerse una decisión que debe tomarse ya", dijo.El tricolor confirmó la información publicada ayer por REFORMA, en el sentido de que hoy acudirá ante el INE para formalizar su decisión de renunciar al 25 por ciento de su financiamiento para que los recursos puedan ser reintegrados a la Secretaría de Hacienda, a través de la Tesorería de la Federación.También demandaron que el dinero sea destinado estrictamente para ese renglón y que su aplicación pueda ser supervisada."El PRI exige a la Tesofe y SHCP que la entrega de esos recursos sea legal, transparente y sin vínculo partidista a través del Fideicomiso Fuerza México. Dicho Fideicomiso debe contar con una supervisión ciudadana", señaló.