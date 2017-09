Retoma clases mañana 1% de escuelas de CDMX

Isabella González

Hora de publicación: 18:32 hrs.

Sólo 103 escuelas de las 8 mil 700 que hay en la Ciudad de México -es decir el 1.18 por ciento- regresarán a clases este lunes 25 de septiembre.En conferencia de prensa, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, detalló que 56 son escuelas públicas de educación básica, 26 escuelas privadas de educación básica y 21 escuelas de educación media superior.Esto, explicó, se debe a que el Gobierno de la Ciudad de México y la SEP decidieron que se haga una revisión estructural de todas las escuelas, tanto públicas como privadas, de la capital."Hasta que la escuela no tenga un Dictamen de Seguridad Estructural no vamos a dejar que se regrese a clases ahí", afirmó Nuño.Indicó que cada día se hará un corte de las escuelas que ya fueron revisadas y que ya tienen el dictamen, y se publicará una lista, en la página oficial de la SEP, de las escuelas que al día siguiente ya pueden reiniciar clases."Ninguna escuela pública, ninguna escuela privada podrá dar clases sino tiene el dictamen y sino están en la lista", dijo.Al ser cuestionado sobre el número de escuelas que presentan daños por el sismo del pasado 19 de septiembre, Nuño afirmó que son 700 planteles, de los cuales la mayoría sufrieron daños menores.Durante la conferencia conjunta, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseveró que ninguna escuela en Iztapalapa, Xochimilco, Benito Juárez, Tláhuac, Tlalpan y Cuauhtémoc reiniciará clases en tanto no se levante la situación de emergencia en esas delegaciones, las más afectadas por el temblor."Aunque tengan el certificado no podrán abrir las escuelas en las delegaciones afectadas, no porque tengan un daño, sino porque hay calles cerradas y todavía hay rescates", manifestó el Secretario.Destacó que ninguna escuela está en riesgo de perder el ciclo pues previó que en las próximas semanas se termine la revisión de todos los planteles.Los estudiantes de las escuelas dañadas y que permanecerán cerradas para rehabilitación serán reubicados para continuar con sus estudios.Entre las escuelas privadas de educación básica se encuentran el Instituto Educativo Olinca, el Centro de Asistencia Preescolar Keiko, Music Castle Kinder, Colegio Versalles, Instituto Neuchatel, Alexander Dul, Colegio del Bosque y el Colegio Alemán Alexander Von Humboldt.Las escuelas públicas de educación básica son Centro de Atención Múltiple 37, Profesor Gabino A. Palma, Temachtiani, Bicentenario de la Independencia, Proveniente de Aztlán, Enrique Conrado Rébsamen, Telesecundaria 3, Telesecundaria 40, Ramón Domínguez Ramón, Manuel M. Ponce, entre otras.Además, Nuño Mayer detalló el número de escuelas que regresarán a clases en los estados afectados por el sismo, donde la autoridad educativa local decidirá el método para reiniciar labores.En Hidalgo retoman actividades 8 mil 554 escuelas, en Michoacán 13 mil 834, en Oaxaca 8 mil 959, en Puebla 9 mil, en Estado de México mil 779 y en Tlaxcala mil 841.