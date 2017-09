Operan reos extorsiones

Alejandro León

Con ayuda de autoridades carcelarias, internos del Reclusorio Neza Bordo operan una red de extorsión para conseguir dinero, drogas, armas o favores sexuales, de acuerdo con denuncias de familiares de reos.Primero golpean a los reclusos y después amenazan a los familiares con cesar el hostigamiento hasta que accedan a ingresar en los días de visita los objetos que les solicitan.De no aceptar, las torturas suben de tono y llegan, incluso, a aventarles agua hirviendo, siempre con complicidad de los custodios.Una víctima inició la queja número 082-2017-8685 ante la Contraloría del penal.A cambio de no revelar su identidad, uno de sus familiares relató a REFORMA que primero les pidieron 80 mil pesos.Como sólo consiguió 40 mil, tuvo que aceptar ocultar en su ropa interior 100 pastillas psicotrópicas y las introdujo a la cárcel.Sin embargo, la presión no cesó y, entonces, tuvo que tener relaciones sexuales con algunos de los extorsionadores.