Regresa a clases el 1.18%

Isabella González

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Hoy volverá a clases el 1.18 por ciento de las escuelas de la Ciudad de México, seis días después del sismo de magnitud 7.1 que dejó -hasta anoche- 183 personas muertas en la capital.Ayer, únicamente 103 planteles de los 8 mil 700 que hay en la CDMX tenían los dictámenes, con aval de las autoridades, que acreditan su seguridad estructural.En Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco no podrán regresar a clases aunque cuenten con la certificación.La normalización llegará hasta que se levante la situación de emergencia en esas delegaciones tras el sismo del 19 de septiembre.El titular de la SEP, Aurelio Nuño, dijo que habrá un regreso a clases escalonado."Por seguridad de todos los estudiantes y para tranquilidad de los padres de familia se revisarán tanto los planteles que tienen una afectación visual como los que no lo tienen."Hasta que la escuela no tenga un dictamen de seguridad estructural no vamos a permitir que regresen a clases", indicó.Agregó que cada día se hará un corte de las escuelas que ya fueron revisadas y tienen el dictamen, y se publicará una lista, en la página oficial de la SEP, de los planteles que al día siguiente pueden reiniciar clases."Ninguna escuela pública, ninguna escuela privada podrá dar clases si no tiene el dictamen y si no están en la lista", manifestó.De las 103 escuelas que ya tienen ese documento, el cual deberá ser exhibido afuera de los planteles, están 56 de educación básica pública, 26 escuelas privadas y 21 de educación media superior.Entre las privadas que regresan hoy a clases están el Instituto Educativo Olinca y el Colegio del Bosque.Nuño también anunció que en Hidalgo reiniciarán labores 8 mil 554 escuelas; en Michoacán, 13 mil 834; en Oaxaca, 8 mil 959; en Puebla, 9 mil; en el Estado de México, mil 779, y en Tlaxcala, mil 841.