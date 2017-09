Tenían 40 años edificios caídos

El 90 por ciento de los 38 edificios que colapsaron en la Ciudad por el sismo de magnitud 7.1 del martes eran construcciones levantadas previo a 1985, confirmó el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez."Tenemos un análisis grueso, porque no es una información precisa saber en qué época se autorizó cada inmueble, pero la gran mayoría son previos a 1985, la gran mayoría pueden tener 40 o 50 años de antigüedad con una normatividad distinta a la que derivó después del (terremoto de) 1985."(Después de este año) el reglamento de construcciones fue mucho más estricto en los coeficientes de diseño -sobre todo- estructural", explicó ayer el titular de la Seduvi.El mayor número de edificaciones que colapsaron, y que se encuentran en este supuesto, se ubican en la Delegación Cuauhtémoc, sobre todo en las Colonias Roma y la Condesa, así como en la Del Valle, en Benito Juárez.El resto de las estructuras colapsadas, refirió, se construyeron con la nueva reglamentación.En todos los casos, incluyendo aquellos que han sido reportados por la ciudadanía, además de ser revisados de forma puntual, se aplicarán procedimientos para fincar responsabilidades.Y es que derivado del sismo hubo denuncias de la población porque sus edificios, con apenas un año de ser habitados, sufrieron severos daños.Incluso, Locatel habilitó cuatro mesas del Ministerio Público para denunciar fraudes en construcciones.Estas mesas se ubicarán en las delegaciones Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y en la Fiscalía Desconcertada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fedapur).En tanto, el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó ayer que al momento han recibido un total de 11 mil 200 solicitudes de la población para revisar construcciones, de las cuales ya se revisaron 9 mil 526.En verde, es decir, que no tienen ningún daño reportó 8 mil 030; en amarillo, que requieren una reparación mayor, pero son habitables, mil 136, y en rojo, que tienen daños mayores y se necesita una segunda evaluación más especializada, 360."Seduvi al tener el reporte de que es un inmueble clasificado en rojo, lo inscribe para poder proceder a la siguiente fase que será con un Corresponsable en Seguridad Estructural, si no reciben está visita cualquier persona podrá llamar a Locatel donde se va a orientar y registrar llamada", explicó el Mandatario local.