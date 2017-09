Resistió multifamiliar sismos históricos

Israel Ortega

Hora de publicación: 00:00 hrs.

El multifamiliar de Calzada de Tlalpan resistió diversos sismos como los de 1957, 1985 y el del 7 de septiembre de este mismo año.Sin embargo, uno de los edificios del conjunto se derrumbó finalmente el martes y los otros nueve permanecen deshabitados en espera de que se dictamine si existe algún riesgo.Beto Chavelas, quien lleva 42 años viviendo en el conjunto, explica que es la primera vez en los 60 años de la unidad en la que un sismo los obliga a desalojar unos 500 departamentos que estima en el conjunto urbano del perímetro de Coyoacán."Es una unidad de 60 años, ahorita ya es de gente grande", describió Chavelas."Mi mamá era pequeña y aquí crecimos todos. Eran 500 departamentos en 10 edificios".Ni el sismo de hace 32 años había ocasionado los daños en los edificios que siguen en pie que comprometieran su estabilidad."Se habitaron inmediatamente, prácticamente así fue", recordó Chavelas.Esta ocasión, los edificios llevan cinco días deshabitados, algunos tienen agrietamientos y daños al interior desde el martes, de acuerdo con sus propietarios, pues los edificios están cerrados y no se permite la entrada ni a sus moradores.De acuerdo con Sandra Marcela Quijada, de la Secretaría de Gobierno capitalina, hasta ayer no había todavía una fecha definida para que se emitan los dictámenes de riesgo que permitirán a los moradores saber si podrán volver a ocupar sus edificios o si presentan daños que lo impedirán."Se expone la vida de cada una de las personas que quiere ingresar si no se cuenta con ese dictamen", advirtió ayer en asamblea vecinal la representante de la Secretaría de Gobierno, Sandra Marcela Quijada."No me dan fecha todavía (de entrega) porque hasta ahorita se está haciendo el registro de más estructuristas".Hasta ayer, las labores de rescate continuaban en los escombros del edificio 1C, único inmueble que sucumbió a la magnitud de 7.1 del sismo del martes.Mientras tanto, el resto de los moradores han habilitado campamentos en las áreas comunes, viven en albergues o han optado por quedarse en casa de algún familiar o amigo."Vivía con mi familia: mi esposo y tres hijos, ahorita mi esposo está en casa de su mamá, se llevó a una de mis hijas y yo estoy en casa de una familiar con mis dos hijos."Estamos viendo que se solucione que entreguen dictámenes", describió Guadalupe Tovar, a menos de 100 metros del edificio 4B en el que están sus bienes y documentos.Con información de Notimex