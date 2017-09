Resisten regreso a clases

Arcelia Maya y César Martínez

Hora de publicación: 08:47 hrs.

Comunidades de planteles escolares se resisten a regresar a clases debido a que están cerca de zonas de riesgo tras el sismo del martes pasado o porque quieren nuevas revisiones o garantías de que los edificios están en buenas condiciones.En la Escuela Secundaria Ángel Salas Bonilla, pese a contar con el dictamen de seguridad estructural avalado por las autoridades, la dirección suspendió clases.Padres de familia y alumnos acudieron hoy al plantel a las 7:30 horas, pero en el lugar sólo se realizó una junta informativa.Este plantel es una de las 103 que están en el listado autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para reanudar labores, sin embargo, el director Álvaro Mejía pidió a los padres de familia esperar nuevas indicaciones.El directivo expuso que contaban con el dictamen, pero no con los sellos correspondientes."Tenemos que tomar en cuenta que estamos muy cerca de situaciones de riesgo, tenemos que considerar que tanto los alumnos como el personal tienen dificultad también para llegar a la escuela, todos esos factores los tenemos que socializar", dijo."Les voy a pedir que, de la manera más atenta, estén ustedes al pendiente vía telefónica o por medio de la presidenta de los consejos escolares".Esta escuela se ubica cerca del derrumbe ocurrido en Tlalpan y Taxqueña por el sismo del pasado 19 de septiembre.Los tutores exigieron a las autoridades escolares locales y a la SEP un escrito basado en estudios científicos.Salvador Aguilar, familiar de una alumna de tercer grado, expuso que les hace falta un documento de la SEP."Necesitamos que personas especializadas den el dictamen. No queremos que estos documentos se hagan al vapor", enfatizó.Karina Fernanda López Quintero, madre de familia de una alumna de segundo grado, pidió seguridad para que los estudiantes tomen clases en ese edificio.López Quintero sostuvo que lo mejor será hacer un nuevo calendario escolar para que se recuperen las clases.En la Primaria 21 de Marzo, ubicada sobre la Avenida Monterrey, en la Colonia Roma Sur de la Delegación Cuauhtémoc, padres se aglutinaron afuera de las instalaciones debido a una falsa convocatoria supuestamente hecha por la directora.La funcionaria, Gabriela Madrigal, tuvo que salir y explicar a los padres que si bien la escuela no tiene daños las clases no se pueden reanudar por estar junto a un inmueble que está desalojado por daños estructurales."Les pido por favor revisar la página oficial de la SEP y no hacer caso a información que se divulga en redes o en Whatsapp, ahí en el mapa de la SEP se verá cuándo podemos reiniciar clases", les dijo Madrigal a los padres, alguno de los cuales llevaron a sus hijos uniformados.En la Primaria Alfonso Caso Andrade, en la misma Colonia, la directora sí convocó a los padres para informarles de la situación.Una trabajadora de la escuela comentó que el inmueble tampoco tiene daño, pero los padres no quieren que se reanuden las clases hasta que se defina la situación de un edificio que está enfrente.En general, primarias y secundarias, tanto públicas como privadas, atendieron la suspensión de clases en colonias de las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc.En escuelas de la Colonia Narvarte Poniente, algunos padres junto con sus hijos se acercaron a las escuelas, como la Secundaria 45 María Enriqueta Camarillo, sólo para confirmar que no había clases.Otros inmuebles, como la Primaria Luis González Obregón, en la Piedad Narvarte, de plano permanecen acordonadas.Instituciones privadas, como el Colegio Amado Nervo, en la Colonia Roma, y el Montessori de la Condesa, en la Colonia Hipódromo, tampoco tuvieron clases.Luego de tres días de suspensión de labores por el sismo del pasado 19 de septiembre, la SEP autorizó reanudar clases a las escuelas que cuenten con certificado de seguridad estructural.