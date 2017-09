Aplazan apertura de Tribunales al martes

Víctor Fuentes

Hora de publicación: 10:47 hrs.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió prorrogar un día más la suspensión de labores en tribunales y juzgados de cinco entidades afectadas por el sismo del 19 de septiembre."Con la finalidad de que, en un ánimo de transparencia y de dar certeza a sus trabajadores y juzgadores, los dictámenes estructurales realizados por especialistas externos, sean presentados a los titulares de juzgados y tribunales federales por funcionarios del CJF", señaló.Se trata de los 174 tribunales y juzgados que operan en los estados de México, Morelos, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala, aunque esta última no había sido incluida en la suspensión original de labores decretada para el día posterior al sismo.El Presidente del CJF, Luis María Aguilar, sostuvo que la prórroga de la suspensión de labores busca dar certeza al personal y a los usuarios de que todos los inmuebles están en condiciones de uso.La idea original era que los tribunales regresaran a laborar el jueves 21, no obstante, esto provocó protestas de trabajadores, entre otras razones, porque algunos edificios presentan daños visibles y porque las escuelas no tenían clases.El miércoles 21 por la tarde se aplazó el regreso para este lunes 25, pero, finalmente, será hasta mañana cuando se reanuden labores.Hasta ahora, el edificio del que se tiene conocimiento público que sufrió mayores daños fue el que alberga los juzgados de procesos penales federales en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, para el cual no había fecha de regreso.Por su parte, la Suprema Corte de Justicia reanudó este lunes sus labores normales, pues el edificio central, ubicado en la Avenida Pino Suárez 2, Colonia Centro Histórico, no sufrió daños.