Evaluarán responsabilidad en edificios

Dalila Sarabia

Hora de publicación: 12:25 hrs.

En las edificaciones recientes que resultaron dañadas o que colapsaron en el sismo del martes pasado se podrían fincar responsabilidades penales, dijo el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera."Están las cinco mesas (de orientación de Locatel), las fiscalías que van a estar trabajando para ello y ahí habrá diferentes supuestos."Los edificios más nuevos pueden alcanzar, incluso, garantía, eso lo va a trabajar la Profeco y los edificios más nuevos pueden tener -si hubiera un procedimiento defectuoso en la construcción- ya sea responsabilidad civil o responsabilidad penal", señaló el Mandatario capitalino ."Los que no tuvieran permisos o tuvieran permisos apócrifos es una investigación que se haga con Seduvi (...) hay diferentes tareas de hacer, algunas de autoridades federales, otras de la Ciudad de México y otras delegacionales".Mancera recordó que la mayoría de los 38 edificios colapsados tenían más de 40 años de construidos.El acumulado de inmuebles que han sido reportados por la ciudadanía para que sean revisados es de 11 mil 200.De ellos, detalló Mancera, 9 mil 526 ya han sido visitados encontrando 360 que fueron dictaminados en roja, lo que implica son inmuebles que no son habitables porque representan un riesgo y se debe hacer una segunda evaluación más detallada.Estas construcciones -con sus particularidades y las que se sumen- son las que podrán entrar en los supuestos de responsabilidades civiles o penales que explicó el Jefe de Gobierno."La buena noticia es que el 88 por ciento de los inmuebles que están siendo revisados en la Ciudad de México tienen condiciones de habitabilidad", sostuvo.De acuerdo con Mancera, aún se realizan labores de búsqueda y rescate en cinco puntos, aunque no precisó todos.En estos espacios, dijo Mancera, aún buscan entre 40 y 50 personas."Pudiéramos llegar más o menos a 40 - 50 personas, creemos que no habría más de esta cifra; sin embargo, todas estas cifras son especulaciones, son cálculos que se están haciendo", precisó."En todos los casos partimos del supuesto que hubiera alguien con vida, absolutamente en todos, no estamos descartando ninguno".