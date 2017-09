Hallan cuerpos en Obregón 286

Samuel Adam

Hora de publicación: 15:56 hrs.

Cuerpos de personas fallecidas entre los escombros de Álvaro Obregón 286 fueron encontrados por rescatistas colombianos en la primeras horas de hoy.La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Bogotá señaló que sacó seis cuerpos, el último, a las 6:40 horas de esta mañana.Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad señaló que son cinco.A su vez, familiares de las personas atrapadas confirmaron el aviso que les dieron en la mañana a parientes de otras familias, sin revelar nombres.Este edificio de siete pisos tiene losas seis veces más densas de lo reglamentado, las cuales colapsaron.En el cuarto nivel de este inmueble es donde buscan al mayor número de personas.Desde la mañana de hoy, los trabajos de rescate han avanzado lentamente, debido a lo delicado de la operación.A diferencia de días anteriores, no han ingresado voluntarios para la remoción de escombros arriba del edificio.Juan Carlos Peña, miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España, que apoyan en las labores de rescate, señaló que los trabajos son de riesgo por la forma como están comprimidas las losas, lo que se ha modificado conforme pasan los días."El riesgo es enorme; no sería lógico que trabajáramos ahí si no creyésemos que pudiésemos rescatar a alguien", dijo en entrevista.Peña espera que en la parte de atrás del edificio, entre el segundo y tercer piso, puedan encontrar personas vivas en una especie de patio de luces.Entre las personas atrapadas se encuentra Jorge Gómez, de nacionalidad española, quien trabajaba en el lugar.Hasta ahora, se estima que estén 36 personas atrapadas, luego del retiro de seis cuerpos la mañana de hoy.