Pide ejido ahora 4 mil 520 mdp

Adriana Leyva

Hora de publicación: 16:08 hrs.

El ejido El Zapote actualizó los avalúos de las casi 307 hectáreas, y aseguran que ahora se les debe de pagar 4 mil 520 millones de pesos.De acuerdo con Nicolás Vega Pedroza, ex líder ejidal, estos avalúos ahora están considerando el pago por daños e indemnizaciones, los cuales elevaron la cantidad a los 4 mil 520 millones de pesos.Y es que han dejado de percibir por concepto de cosechas desde 1975 a la fecha alrededor de 680 millones de pesos, más el valor de la tierra que asciende a los 3 mil 840 millones de pesos.Este nuevo avalúo ya se presentó ante el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo del Tercer Circuito de Jalisco, quien lo tiene en calidad de reservado hasta que no se necesite para desahogar el expediente.Sergio Arturo Pérez Rea, abogado del ejido, puntualizó que una vez el expediente entre a la corte hay dos escenarios posibles, uno en donde se puede pedir que les regresen las tierras y el otro que les paguen las indemnizaciones correspondientes.Adicional a este proceso, el ejido emprendió acciones legales para requerir el pago de arrendamiento a los negocios que estén dentro del polígono de las casi 307 que están en pleito desde hace más de 50 años.Mientras tanto, Vega Pedroza aseguró que se detendrán las marchas para no obstaculizar el flujo del Aeropuerto luego del sismo de magnitud 7.1 que ocurrió en el País el pasado 19 de septiembre, pero sí conservarán los plantones diarios en el Aeropuerto, sin impedir el transito de los usuarios.