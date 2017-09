Protesta Borge con huelga

de hambre

REFORMA/Redacción

Hora de publicación: 17:54 hrs.

Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo, comenzó una huelga de hambre desde el viernes pasado como protesta por la forma en que se encuentra encarcelado en la sede de la Policía de Panamá.Arturo González Basso, abogado del ex Mandatario acusado desde el 31 de mayo por la Fiscalía mexicana de presuntas operaciones con dinero de procedencia ilícita, confirmó la postura del político mexicano al medio informativo NotiCaribe.Según su defensor legal, Roberto Borge es víctima de tortura psicológica, lo tienen encerrado en una celda solitaria y sólo le permiten una visita al día de 45 minutos, todo esto con el único fin de que renuncie a su defensa y lo extraditen de forma fácil.Como respuesta a estas quejas, el abogado González Basso presentó una acción constitucional para que Magistrados de la Suprema Corte de Justicia acudan a las instalaciones panameñas y verifiquen la queja expuesta.Hace tres días, el político mexicano fue trasladado de prisión por sospecha de fuga, informaron autoridades panameñas.Roberto Borge es el segundo ex Gobernador priista, junto con Javier Duarte, de Veracruz, que inicia una huelga de hambre en la cárcel para protestar.En el caso de Duarte, su ayuno duró 12 días, desde el 17 de agosto hasta el pasado 3 de septiembre.Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) no han emitido una postura sobre este tema.