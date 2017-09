Preocupa inseguridad en San Gregorio

César Martínez

Hora de publicación: 18:01 hrs.

La ayuda dejó de fluir en el pueblo de San Gregorio, Xochimilco, a la par que la rapiña y la inseguridad aumentaron seis días después del sismo magnitud 7.1.A ello se han agregado también dos preocupaciones: la falta de agua potable y la nula información oficial sobre el proceso de reconstrucción de viviendas.Según testimonios de pobladores, los víveres enviados por la gente llegaron a montones a partir del miércoles y hasta el sábado, pero disminuyeron el domingo y fue aún menos la que llegó este lunes."Ahorita ya hay mucha inseguridad. Anda Policía Federal, está Marina, el Ejército, todos ellos pero pues dicen (mis familiares) que se quedaron anoche aquí que (unas personas) ya se andaban golpeando", comentó Rogelio Páez, quien perdió su casa, la cual asegura que databa del siglo 19."Andan varias personas que andan haciendo sus ondas", agregó sin animarse por temor a decir que andan robando.Doña Juana, en cambio, aseguró que una casa de acopio fue saqueada durante la madrugada.Ella también perdió toda su casa y cuando buscó una despensa le dijeron que ya se habían terminado."(Dicen) que me espere, serán unas dos, tres horas, y bajo el sol. Mejor ya me voy a mi casa", comentó la habitante de 85 años.En la noche, las tres corporaciones federales, Policía, Ejército y Marina, realizan rondines para evitar, sobre todo, la rapiña en casas que no pueden ser habitadas, informó el contralmirante Alfredo Hernández, coordinador del Plan Marina en la zona.Su contraparte del Ejército, el general Vicente Contreras, reportó que en San Gregorio hubo 6 muertos y 15 heridos, además que, hasta el domingo, 500 casas habían sido registradas con daños, de las cuales 300 ya fueron valoradas."De esa valoración, 150 ya fueron verificadas por las autoridades correspondientes, de esas, 46 fueron consideradas como de riesgo, que tendrían que ser, si las autoridades lo determinan, demolidas", detalló el general Contreras.La casa de la familia de Rogelio Páez, que sufrió grandes daños, estaba siendo demolida hoy con ayuda enviada de empresas y bajo la coordinación de la Dirección General de Obras de la Delegación Xochimilco.Según Páez, su familia contaba con comprobantes de pago de derechos desde 1830, por lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no les había permitido hacer ninguna modificación, pero ya no queda ni una pared de pie.Hoy, una retroexcavadora enviada para ayuda por la empresa arrendadora de maquinaria pesada Carulilyils se encargó de vaciar los escombros en un camión de volteo que envió Cemex sin costo.El operador de la retroexcavadora, Maximino Ramiro, duerme desde el viernes en la cabina de su maquinaria, mientras que Magdaleno Mendoza, el conductor del camión, llegó a San Gregorio el sábado, procedente de Celaya, y duerme en instalaciones de su empresa.Rogelio Páez agradece la ayuda, pero le preocupa la desinformación sobre una posible ayuda gubernamental."No nos dicen nada, no sabemos si nos van a ayudar o no. No sabemos, vienen varias gentes y checan la casa, pero no viene gente capacitada, por ejemplo un perito, vienen pasantes", lamentó Páez con preocupación."Y entiendo porque no nada más somos nosotros, es la Ciudad. Y van a darle preferencia a la Ciudad de México, al centro de la Ciudad, después a los centros de las Delegaciones y posteriormente a nosotros, a los pueblos. Yo estoy consiente que nos van a dejar hasta el último".