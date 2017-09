Ofrece CDMX apoyo de $3 mil para rentar

Dalila Sarabia

Hora de publicación: 19:02 hrs.

Si el sismo derrumbó o dañó tu hogar, podrás pedir un apoyo de 3 mil pesos para renta que ofrece el Gobierno capitalino.Este apoyo se entregará hasta por tres meses y puede tramitarse, en un primer momento, en alguno de los cinco módulos de reconstrucción de la Ciudad que instaló la autoridad.Los módulos se ubican en los parques Giordano Bruno y España, así como en la Plaza Río de Janeiro, en la Delegación Cuauhtémoc, y en los parques Hundido y De los Venados, en Benito JuárezEn estos espacios, también se apoyan los trámites para quienes perdieron documentos.Los interesados en el apoyo de 3 mil pesos deberán presentar algún documento probatorio o dos testigos para comprobar el domicilio que poseían o rentaban.Tras el llenado de un formato y la validación de los datos, la persona afectada podrá acudir con el documento expedido en el Centro al Instituto de Vivienda local, que es la instancia responsable de entregar los apoyos.Para los dos meses posteriores, se detalló, se evaluará el estado de la vivienda y si la necesidad prevalece para que sea entregada.De acuerdo con el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, luego del sismo magnitud 7.1 se han recibido 11 mil 200 reportes de viviendas con algún tipo de daño.Detalló que mil 136 están clasificadas como color amarillo, es decir, requieren reparaciones y, en algunos casos, los inquilinos no podrán estar ahí mientras éstas se llevan a cabo.Además, 360 inmuebles han sido ubicados en color rojo, lo que significa que los habitantes no pueden estar en el inmueble y se debe realizar un segundo dictamen de seguridad estructural para valorar las medidas a tomar.Mancera resaltó que tras el sismo, el 88 por ciento de los inmuebles revisados no tiene daño estructural y puede ser habitable.