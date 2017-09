Piden donar agua a Iztapalapa

Israel Ortega

Hora de publicación: 20:59 hrs.

Iztapalapa necesita donativos de agua.La Delegada, Dione Anguiano, pidió donar agua a la población, ante la falta del suministro por la red.En entrevista, la funcionaria explicó que el sismo del 19 de septiembre dejó sin abastecimiento a los tres tanques de almacenamiento y que 900 mil personas siguen hasta éste lunes sin el servicio tras seis días.En Facebook y Twitter, la Delegación lanzó una campaña para pedir a la ciudadanía agua potable al centro de acopio en la explanada delegacional."En algunos casos donde hay fugas, y está el agua anegada, la gente de ahí mismo está tomando el agua para sus necesidades primarias", explicó Anguiano."Realmente hoy ya no hay la capacidad para poder atender toda la demanda ciudadana".El sismo fracturó el acueducto Tláhuac, 18 fugas en tuberías principales en proceso de reparación y 825 fugas secundarias que aún no son atendidas.En colonias como Cananea hay filas de personas que llevan seis días esperando a que carros tanque les suministren agua ante la imposibilidad de comprarla por el cierre de purificadoras o porque no tienen dinero para adquirirla a particulares."No nos han traído, los centros de acopio que tenemos alrededor nos niegan la ayuda porque dicen que no somos afectados, no se nos cayeron las casas efectivamente pero sí tenemos la afectación de que no tenemos agua" Patricia Alvarado.En dicha colonia, esta tarde había al menos 70 personas esperando por los carros tanque entre los escombros y agrietamientos que dejó el sismo.