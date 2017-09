Quedan en el limbo tribunales de Telecom

Abel Barajas y Víctor Fuentes

Hora de publicación: 21:35 hrs.

El edificio de los juzgados y tribunales que constituyen la máxima autoridad del País en materia Económica, Radiodifusión, Telecomunicaciones, es el único del Poder Judicial de la Federación (PJF) que este martes no reanudará actividades por daños estructurales ocasionados por el sismo.Un predictamen de ingeniería determinó que el temblor del 19 de septiembre provocó fisuras en las trabes principales del inmueble de 4 plantas de Canoa 79, Colonia Tizapán San Ángel y, por tanto, recomendó no volver a ocuparlo hasta que su estructura sea reforzada."De acuerdo a lo observado en la inspección post-sismo, el edificio califica como NO CONFORME para su ocupación, sino hasta la realización de estudios y dictaminación definitiva y en consecuencia el reforzamiento estructural que se determine", dictaminó el ingeniero civil Manuel Madrid Ordóñez."Provisionalmente será apto para su ocupación al momento de concluir el apuntalamiento recomendado, con la conformidad de quien suscribe".Fuentes del PJF dijeron que los impartidores de justicia y los empleados que laboran en dicho inmueble ya fueron avisados que este próximo martes no reanudarán actividades, contrario a lo que en un principio se informó."Tardaremos unos días", dijo un funcionario.En este edificio no sólo se localizan los juzgados y tribunales administrativos especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, los que también tienen jurisdicción sobre ciertos temas de la reforma energética.Algunas oficinas de la Contraloría del PJF y de las áreas de administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), también se encuentran en este inmueble.Según el documento entregado al CJF, la valoración del ingeniero Madrid se basa en la inspección de los trabes principales, nervaduras de losa, capiteles y muros de confinamiento."Observándose que como único elemento que presenta fisuramiento de acuerdo a un patrón definido como falla por cortante en proceso, son las trabes principales (solo en claros centrales)", señala el documento.Este deterioro lo atribuye a la sobrecarga de los equipos instalados en las áreas del Centro de Cómputo Principal y al mobiliario, archivos y expedientes de los juzgados y tribunales, debido a que el inmueble no fue diseñado para el uso que le están dando."Adicionalmente, acompañado a este proceso de deterioro se observa que de origen el concreto para este entrepiso se colocó con mala calidad, dado que se observa en toda esta losa nervada, desconchamientos, calavereos y acero expuesto.De esta forma es dudosa la resistencia que pudiera tener este concreto", advierte.Como acciones inmediatas, el predictamen recomienda localizar el proyecto ejecutivo y los planos de reforzamiento del edificio, colocar grietómetros en los trabes principales y realizar un estudio del concreto de éstos.En cuanto a los daños menores, propone recolocar los viniles de los vidrios en las ventanas y realizar trabajos de albañilería para reparar los desprendimientos en acabados y los muros en los cubos de la escalera de emergencia, demoliendo y sustituyendo las losas que presentan grietas.El edificio, con un valor catastral de 87.7 millones de pesos, era una planta de producción de los Laboratorios Farmacéuticos Janssen Cilag.Algunos registros judiciales sugieren que fue comprado por el PJF al menos desde principios de 2009, aunque las escrituras están fechadas en diciembre de 2012.