Desastres no son naturales.- ONU

Gabriela Sotomayor

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Si bien existen fenómenos como los terremotos o los huracanes, los desastres son provocados por la interacción del ser humano con dichos peligros, no por la naturaleza, asegura el mayor experto de la ONU en el tema."Esta última tragedia sísmica (en México) subraya una vez más el hecho de que no son los terremotos los que matan a la gente sino los edificios (y éstos a la población)."Los desastres no son naturales", subrayó Robert Glasser, Representante Especial del Secretario General de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, en entrevista con REFORMA."Cuando piensas en peligros como terremotos, huracanes, ciclones, tsunamis, esos peligros por sí mismos no causan un desastre, el desastre ocurre cuando el fenómeno natural se combina con la gente y su vulnerabilidad'', argumentó."Si un edificio fue construido para resistir terremotos, de acuerdo con las estándares apropiados, entonces cuando pega (el movimiento telúrico) no se convierte en un desastre."El desastre es la forma en que interactúa el ser humano con el peligro (o fenómeno natural)", remarcó Glasser.El funcionario de la ONU opina que reducir los riesgos por sismos en la Ciudad de México sigue siendo un desafío importante a pesar de su sistema de alerta temprana y del establecimiento de códigos de construcción y reglas para el uso de la tierra más elevados tras el terremoto de 1985.Sobre el daño en los colegios de la capital mexicana por el sismo de 7.1 grados del pasado martes, por ejemplo, Glasser exhortó a mejorar sus condiciones estructurales para que sean más seguras."Es fundamental fortalecer las escuelas y asegurarse de que sean resistentes a los peligros."Es muy importante enfocarse en reforzar las escuelas y los hospitales, son infraestructura crítica para cualquier sociedad", indicó Glasser.En muchos países, los centros escolares sirven como refugio para damnificados por huracanes, inundaciones y otros fenómenos, debido a que han sido construidas con los estándares arquitectónicos más altos."Es fundamental porque se trata de los niños, de nuestro futuro, del futuro del país y ellos, y los padres se deben sentir confiados en que los edificios son lo más seguro posible", remarcó.Pese a todo, el experto de la ONU reconoció el avance de México con respecto a la protección civil."Ha habido un cambio enorme en los últimos años en los que ha mejorado la respuesta a la emergencia en el país", consideró Glasser."Es realmente notable. Hay muchos países que están expuestos a terremotos, incluyendo naciones muy ricas y desarrolladas, que no tienen un sistema de alerta temprana para sismos."El pueblo mexicano, la agencia nacional de Protección Civil, la Cruz Roja y otras entidades han reaccionado con enorme resiliencia y fortaleza a este trágico desastre que ha causado (la pérdida de) tantas vidas."En nombre de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, quisiera expresar mis más sinceras condolencias a la gente del país", concluyó.