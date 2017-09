Prevén disminuya plusvalía de departamentos

Nallely Hernández y Azucena Vásquez

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Los daños que dejaron los sismos en varias zonas de las Colonias Narvarte, Del Valle y Condesa no han frenado la venta de inmuebles.Sin embargo, especialistas anticipan que en el corto plazo se observará una menor plusvalía en las zonas afectadas."En definitiva vamos a ver una minusvalía posteriormente", dijo Federico Sobrino, consejero del Instituto de Administradores Inmobiliarios (IAI), especializado en venta y renta de vivienda.Las Colonias Del Valle, Condesa, Roma, Portales, Juárez y pertenecientes al Centro Histórico serán las más afectadas porque es donde hay más construcciones con daños, dijo.Leonardo González, analista de real estate en Propiedades.com, calculó que a finales de año el mercado inmobiliario incorporará el efecto del sismo en los precios, tanto de renta como de venta de vivienda."Este evento significó una depreciación abrupta, no esperada, lo que significa que el valor de las zonas ahora es más sensible al riesgo y hay vulnerabilidad por habitar una zona sísmica", comentó.Sobrino, de la IAI, comentó que todavía es muy pronto dar un estimado de cuánto baje la plusvalía en las zonas afectadas, pues dependerá de la cercanía con los edificios más dañados.Estimó que el efecto dure más de 5 años.Guillermo Simonini, director del sitios inmobiliario Inmuebles24, aseguró que las búsquedas de vivienda no se han frenado y que se mantienen al nivel previo al sismo.Así lo constataron vendedores de inmuebles en las delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc.Por ejemplo, la preventa de un desarrollo de 14 departamentos de 115 metros cuadrados en Nuevo León 40, en la Colonia Condesa, sigue, así como su fecha de entrega, para noviembre de 2018."Son solamente 14 departamentos, de los cuales el avance es muy bueno, ahorita en lo que se regulariza la Condesa va a estar detenido, pero todavía tenemos más de un año. La entrega va a ser la misma", comentó un vendedor.Un desarrollo en San Borja y Cuauhtémoc sigue ofertando departamentos de entre 4 millones y 10 millones de pesos.Al ser cuestionado sobre la seguridad del inmueble, un vendedor reconoció que hay grietas pero porque los acabados son de yeso."Hay grietas, pero es puro yeso, ese edifico como está muy alto le pusieron mucho yeso en lo pasillos. Ya fue Protección Civil, ya lo revisaron, incluso abrieron paredes para ver si había problema en el concreto o las vigas, pero no hallaron ningún problema", aseguró.El City Towers, sobre Popocatépetl 415, los encargados aseguran que pese a la suspensión de construcción, la promesa de entrega, en diciembre de 2018, sigue.