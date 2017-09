Seca sismo Iztapalapa; roban pipas

REFORMA / Redacción

Hora de publicación: 00:00 hrs.

Además de padecer desabasto de agua tras el sismo del martes, en algunas zonas de Iztapalapa batallan ahora por el robo de agua en pipa.En la Colonia La Colmena, los vecinos tienen que escoltar los tanques privados que solicitan, ya que hombres armados los interceptan para que descarguen sin paga alguna en otros lugares.El primer caso de cinco se registró el jueves y el resto los dos días siguientes.Desde el domingo y ante la resistencia de los piperos de volver a la zona, vecinos acuden directo a los pozos de Chalco y cuando están por llegar avisan a más residentes para entrar a la Colonia escoltados."Vecinos, ya en unos minutos va a llegar la pipa, por favor, pedimos que nos ayuden a custodiarla hasta el estacionamiento, porque no entran solos", avisó ayer uno de los comisionados.Al instante, entre alrededor de 15 adultos y jóvenes llegaron a pie hasta Calzada Zaragoza para esperar el transporte. Algunos se colgaron de las puertas y escaleras, y el resto avanzó caminando al lado hasta el punto de descarga.Los pocos minutos en que los vecinos dejaron solo el camión para acomodar las cubetas fueron aprovechados por al menos cuatro hombres en una camioneta y uno más en motoneta para intentar llevarse la pipa."Órale hijos de la chingada vámonos", gritó uno apuntando al conductor.La mayoría de los vecinos no hizo nada y sólo uno intercedió argumentando que conocía a gente que vive en la Unidad Ermita Zaragoza, de donde supuestamente llegan los saqueadores."Sí me conocen, y me dijeron que sólo por eso no había bronca, si no sí se la llevan. Ya son varias las que se han robado y ya ni quieren entrar los de las pipas por su culpa", señaló."Si te amenazan con armas, pues los de las pipas no pueden hacer nada".Sin apoyo oficial hasta el momento, los vecinos tienen que pagar hasta 2 mil pesos por pipa para llenar sus tinacos, cubetas y hasta ollas.De acuerdo con Iztapalapa, la falta de suministro podría extenderse otros cinco días para parte de la población.En un comunicado en redes sociales, la Administración pidió a la ciudadania donación de agua que se acopiará en la explanada delegacional y de ahí será repartida.