Agotan investigaciones en Caso Iguala

Abel Barajas

Hora de publicación: 23:44 hrs.

A tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República informó que ya ha agotado 7 de las 11 líneas de investigación que estaban pendientes y que fueron planteadas por familiares de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Entre los puntos a los que ha dado cumplimiento, destaca la definición sobre la existencia o no de responsabilidades de agentes policiacos estatales y federales, aunque la PGR no precisa cuál fue el sentido de su conclusión.Según un comunicado, otra línea de investigación concluida es el esclarecimiento de la identidad de "El Caminante" y "El Patrón", personajes involucrados junto con la Policía Municipal en el operativo de traslado de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.También agotó otras líneas como la relativa al llamado "quinto autobús", bajo la que se presumía un traslado de heroína en uno de los camiones tomados por los normalistas y que explicaría una reacción violenta del crimen organizado.Además, la PGR dijo que ya resolvió lo relativo a la situación específica de policías municipales contra los que se ha pedido proceder, y a los análisis de telefonía de los normalistas desaparecidos; además, obtuvo los detalles de la operación que tuvo la noche de los hechos el C4 de Iguala.El último punto recomendado por deudos y la CIDH, que también ya cumplió, es la obtención de información solicitada a Estados Unidos sobre el trasiego de drogas de Guerrero a la Ciudad de Chicago, por parte del grupo delictivo Guerreros Unidos.Los avances y resultados, dijo la Procuraduría, se han informado tanto a los familiares como a la CIDH, en seguimiento a sus medidas cautelares.A su vez, la dependencia explicó que del total de las 973 recomendaciones y peticiones que hiciera en su momento el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), puede afirmarse que se han atendido casi en su totalidad."En todo momento se ha obrado con objetividad en este caso, cuya investigación constituye la más amplia realizada en época alguna por la PGR. Los más de 500 tomos del expediente así lo confirman", puntualizó.Agregó que hay más de 120 acusados en la cárcel, 71 sujetos a proceso por secuestro, y dijo que si bien ninguno está sentenciado, ésto es por dos razones principales.Una, porque los procesados han estado agotando toda clase de recursos legales en contra de las decisiones judiciales que se van emitiendo y, dos, no es legalmente posible cerrar la instrucción de esos procesos mientras continúen ofreciendo pruebas."La PGR, no obstante, continúa desplegando sus mayores esfuerzos para que los procesos judiciales avancen de la manera más expedita posible", dijo.En cuanto a la búsqueda de los desaparecidos, la PGR dijo que examina las imágenes obtenidas mediante la tecnología Lidar en una extensión de 60 kilómetros cuadrados en un área sugerida por la representación de las víctimas.Una vez que concluya su análisis, revisará directamente los lugares considerados por sus características como de ubicación probable de fosas clandestinas."A tres años de distancia de los hechos de Iguala... el Gobierno de la República reafirma su compromiso con las víctimas y reitera que continuará agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones, búsqueda y atención a las víctimas y sus familiares", señaló la Procuraduría.