Se desborda ayuda en EU para México

Notimex

Hora de publicación: 00:00 hrs.

La ayuda de los mexicanos residentes en Estados Unidos para sus compatriotas afectados por los recientes terremotos se ha desbordado a través de múltiples iniciativas emprendidas por iglesias, organizaciones comunitarias y particulares.Luego de los terremotos del 7 y del 19 de septiembre en el sur y el centro de México, se multiplican los envíos diarios de ayuda al sur de la frontera con camiones, contenedores de ferrocarril y aeronaves comerciales, con alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, medicinas, pañales, ropa y herramientas.En tan solo cuatro días, 500 toneladas de víveres fueron recolectadas en el área de Chicago, Illinois, por grupos comunitarios y medios de comunicación coordinados por el reverendo José S. Landaverde, de la Misión Fe, Vida y Esperanza, para los damnificados en México."Estamos viendo a un pueblo mexicano en Estados Unidos, con un gran profundo amor por sus compatriotas en México", comentó Landaverde."Estas donaciones están siendo como la multiplicación de los panes", indicó el religioso, en referencia a un pasaje bíblico.El reverendo informó que ya tiene seis camiones listos para viajar a México, pero se requieren más para transportar lo recaudado este fin de semana por cientos de jóvenes voluntarios, que ayudaron además en el patio de su iglesia a clasificar y empaquetar lo recibido.Agregó también la salida el viernes de un convoy de camiones en el que viajará él con otras personas del área de Chicago para entregar directamente los donativos a iglesias en la Ciudad de México y los estados afectados.Las donaciones coordinadas por Landaverde fueron recaudadas en el área de Chicago con ayuda de grupos y empresas, como la estación de radio ESPN Deportes 1220 y la cadena de paleterías La Michoacana Premium, entre otros.En Nueva York, el empresario de origen oaxaqueño César Aguirre y varios amigos suyos lanzaron a través de redes sociales una iniciativa para recaudar víveres, la cual reunió más de 40 toneladas de ayuda.Aguirre, actualmente vicealcalde de la ciudad de Passaic, Nueva Jersey, informó que con la colaboración de Aeroméxico han enviado tres cargamentos de ayuda y evalúa la posibilidad de enviar un avión completo con víveres."Esta ha sido una iniciativa ciudadana", aseguró Aguirre, propietario de tres compañías en Passaic, incluido el Mercado de la 8, y en cuyo grupo figuran una decena de negocios, incluidos varios restaurantes y panaderías.En Dallas, un concierto del la banda musical Conjunto Primavera, planeado originalmente para festejar la Independencia de México, se transformó en una fiesta de solidaridad al recaudar víveres suficientes para llenar un camión."La solidaridad no tiene fronteras", comentó Francisco de la Torre Galindo, cónsul de México en Dallas."Fuera de México, vivimos entre el 20 y el 15 por ciento de los mexicanos y esta población se siente impotente, por lo que se vierte en ayuda. La solidaridad se crece en el extranjero", comentó el diplomático.De la Torre explicó que los consulados mexicanos no operan como centros de acopio, pero que orientan y apoyan las diferentes iniciativas de ayuda efectiva.Carlos Sada, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, informó en Twitter que se tenían mas de 100 centros de acopio establecidos en Estados Unidos, y agradeció a la comunidad mexicana en este país.En San Antonio, Texas, la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM) organizó una colecta de suministros que fueron enviados en avión a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con casi una tonelada de productos, en especial comida y artículos de higiene personal.En Los Ángeles, California, se implementaron diversas iniciativas, como las del centro de acopio de la Confederación Internacional Morelense, la Alianza Morelense, la Iglesia Bautista Libre Pinos del Líbano de South Gate y el Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM por sus siglas en inglés).Grupos oaxaqueños en Los Ángeles realizaron el domingo un evento de recaudación de fondos cerca de la alcaldía, en el centro de la ciudad, denominado Guelaguetza gastronómica y cultura Unidos por Oaxaca.Arturo Aguilar, vicepresidente de la cámara empresarial oaxaqueña en Los Ángeles, dijo que la colecta se centra en Oaxaca, sacudida por el terremoto del 7 de septiembre, debido a que temen que de otro modo la ayuda no llegue a tiempo.Laura Godina y otros migrantes originarios de la Ciudad de México organizaron también en Los Ángeles un centro de acopio para recibir donaciones para los damnificados del terremoto, con la ayuda de la empresa de envíos de carga Shiff Cargo."Empezamos a mandar mensajes por Instagram, Facebook, y hemos visto miles de personas desde que empezó todo esto", señaló Godina a la estación de televisión Canal 51 de Telemundo en Los Ángeles, al informar que reciben medicamentos, comida enlatada, pañales, ropa y materiales básicos.En Denver, Colorado, la Parroquia católica de San Cayetano, de la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, se convirtió en un centro de acopio esta semana.En el área de San Francisco, California, la locutora de radio Carmen Martínez "La Morrita", lanzó una iniciativa a través del sitio de recaudación de fondos por internet GoFundme con la meta de reunir unos 100 mil dólares para los damnificados en México.Incluso en ciudades como Houston y Miami, afectadas recientemente por los huracanes "Harvey" e "Irma", existen actividades de recaudación de fondos para los damnificados por los sismos en México.