'La dejaron morir'

Antonio Nieto

Hora de publicación: 09:50 hrs.

Familiares de Anayeli Juárez Hernández, cuyo cuerpo fue rescatado el lunes de un edificio colapsado en la Del Valle, acusaron a autoridades de no haber hecho lo suficiente para salvarla."La dejaron morir, a mi hija la habían visto junto con otra chica, estaban atrapadas una encima de la otra y no hicieron nada, no metieron mano", expresó Cristina Hernández, madre de la adolescente de 17 años de edad.Anayeli era originaria de Tehuacán, Puebla, pero vivió en Zoquitlán, donde su cuerpo será velado esta tarde.Hace aproximadamente seis meses, la joven llegó a trabajar al número cuatro de Escocia y Gabriel Mancera, como auxiliar de limpieza.Su padre trabajaba también ahí como portero y el día del sismo, él lavaba un coche cuando todo se vino abajo.Desde el jueves pasado, sus familiares acusaron a las autoridades de tardar en las labores y de ordenar la remoción de escombros con maquinaria, entre ésta una grúa, sin que profundizaran en rastreos menos invasivos.La tarde del lunes fue encontrado el cadáver de Anayeli, el cual fue entregado a sus padres y trasladado a Puebla."Estamos tristes, nos quedamos con su recuerdo, una niña muy alegre que nos va a hacer falta", lamentó su tía, Adriana.