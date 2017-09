Retiran candil de Pleno en San Lázaro

Mayolo López y Claudia Salazar

Hora de publicación: 11:35 hrs.

"Uy. Qué feo se ve", exclamó la diputada Ana María Boone apenas puso un pie en el recinto parlamentario de San Lázaro.Boone fue, de hecho, la primera parlamentaria en entrar al salón de plenos y mirar hacia arriba para cerciorarse de que ya no estaba el candil que adornaba el recinto desde su apertura, en 1981.Tras el terremoto del 19 de septiembre, los diputados determinaron retirar ese candil de 20 toneladas.Una semana después del sismo, los diputados desahogaron una sesión solemne para recordar a las víctimas y damnificados.Al término, habrá una sesión ordinaria en la que serán presentadas iniciativas orientadas a reencauzar el gasto de partidos a fondos de desastre.Tras el sismo y por hundimientos pasados no atendidos, el edificio H de San Lázaro ha sido desalojado y al menos 215 diputados no podrán ocupar sus oficinas; los legisladores serán reubicados.