Usan grúa en multifamiliar en Tlalpan

Arcelia Maya

Hora de publicación: 13:56 hrs.

Tras una semana del sismo magnitud 7.1 que cimbró la zona centro del País, una grúa quita piso por piso los escombros del multifamiliar de Tlalpan.José Herrera Chávez, inspector general de la Policía Federal, explicó que la máquina retirará las trabes más pesadas y, después, analizarán cada piso para descartar la presencia de cuerpos.Desde ayer, expuso, se permite a los dueños de los departamentos entrar 10 minutos a la zona.Los afectados deben ingresar con casco y van resguardados por un elemento del Ejército."Vienen llamando a los vecinos de cada piso para dar información que se requiera o para recoger, inclusive, algún bien material", dijo en entrevista."Sobrevivientes no hay. Según tengo entendido, atreviéndome a no tener la precisión, hay un cuerpo de lado derecho del edificio. Hay una presencia, pero inerte".Enfatizó que ya se suspendió por completo el acarreo de escombro que hacían los voluntarios.Sin embargo, quedan algunos grupos que se han encargado de hacer limpieza y de resguardar las palas, picos y carretillas que se utilizaron para la remoción manual de escombros.Uno de los dilemas que enfrentan es el qué hacer con el material entregado que ya no se ocupará o a dónde enviarlo."Los chavos quieren seguir ayudando, pero no se puede. Muchos no saben de seguridad y no los van a exponer más", afirmó un vecino, quien evitó dar su nombre.