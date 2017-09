Imputan por peculado a Rector de UAEM

César Martínez

Hora de publicación: 15:26 hrs.

El Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, fue imputado por el delito de peculado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado.En la sala de juicios orales del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, se desahogó esta mañana la audiencia de imputación, tras la cual el juez fijó para el domingo a las 10:30 horas la audiencia de vinculación en proceso.Según personal de la UAEM, la imputación es por el supuesto desvío de más de mil millones de pesos, correspondientes al presupuesto que la universidad recibió en 2014 más un crédito de 450 millones de pesos, con el cual se construyeron otros campus.Agregaron que la audiencia que se realizó hoy ya había sido pospuesta hace 15 días dado que el Ministerio Público del Estado no había cubierto ciertos procedimientos que violaban el debido proceso.Además del Rector y sus abogados, como parte acusada, al proceso de hoy llegaron otros abogados de la UAEM, pues inicialmente se había considerado a la Universidad como víctima del peculado.Sin embargo, el juez señaló que la víctima no es la universidad, sino el Estado de Morelos, por lo que ordenó que los representantes de la UAEM dejaran la sala, lo que ocurrió hasta que se presentaron policías.En diferentes oportunidades, la defensa de Vera Jiménez intentó impedir que los fiscales formularan la imputación, argumentando desde afectaciones a la UAEM por el sismo del 19 de septiembre, hasta conflicto de los fiscales por ser catedráticos en la misma UAEM.Pero el juez desechó todos los argumentos y la Fiscalía anticorrupción cumplió con el proceso de imputación de cargos.La investigación continuará bajo la supervisión del juez y como el delito no amerita prisión preventiva oficiosa Alejandro Vera Jiménez no estará en prisión hasta el que el juez lo considere culpable.