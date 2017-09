Se rehúsa anciana a dejar casa dañada

'Ya hasta me regañaron porque el otro día nos pidieron salir', admitió la señora. Foto: Víctor Zubieta

Alejandro León

Hora de publicación: 15:24 hrs.

Varias paredes de la casa de Ángela Ovalle están a punto de caer, pero la mujer de 85 años se resiste a abandonar su domicilio.La señora y su familia viven la Colonia Manantiales, en Nezahualcóyotl.En su casa de dos pisos habitan 22 familiares, entre hijos y nietos.Los ladrillos de algunas paredes se cayeron y el techo presenta ondulaciones y asentamientos.A pesar que la Alcaldía de Neza declaró que la casa es inhabitable tras el sismo, Ángela y su familia pasan todo el día en el patio del hogar.Y por las noches, duermen en domicilios que empezaron a rentar."Que es inhabitable, ya hasta me regañaron porque el otro día nos pidieron salir, porque esto se puede caer encima."Salimos a buscar una casa de renta, no nos han dado opción para habitar en otro lado, sólo en los albergues", dijo Ángela en entrevista con REFORMA.Algunos vecinos les regalaron despensas, además de que lamentaron que la Alcaldía aún no les ha dado un documento que avale los daños del hogar.