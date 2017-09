Pide Frente a Gobierno bajar gasto 60 mmdp

Claudia Salazar

Hora de publicación: 15:31 hrs.

El Frente Ciudadano por México exigió al PRI y al Gobierno federal que se aprieten el cinturón para integrar una bolsa de 60 mil millones de pesos para los damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.Al desglosar su propuesta de ley para eliminar el financiamiento a los partidos políticos, dirigentes y legisladores del PAN, PRD y MC aceptaron entregar las prerrogativas que reciben, al tiempo de que exigieron que haya un mayor esfuerzo del Ejecutivo para integrar un Fondo Nacional de Reconstrucción.Ricardo Anaya, dirigente del blanquiazul, advirtió que el dinero a los partidos sólo es uno por ciento del presupuesto del País."Eso no es suficiente y de ahí la exigencia de que el Gobierno federal aporte más, que aplique un plan de austeridad para integrar una bolsa de 60 mil millones de pesos", dijo en conferencia de prensa en San Lázaro."Lo único que pedimos, es una exigencia, que nos aseguremos que ese dinero llegue a quien lo necesita y no a políticos corruptos".Mencionó que la propuesta del Frente busca reducir a la mitad las plazas por honorarios del Gobierno federal y las de mandos altos, así como eliminar los seguros de gastos médicos.Indicó que también se tendrá que hacer un esfuerzo de reducción con el presupuesto para propaganda gubernamental."Estamos exigiendo al Gobierno que se apriete el cinturón, con lo de los partidos no alcanza", reiteró.La presidenta del PRD, Alejandra Barrales, señaló que no hay confianza en el Gobierno y en la forma en que pueda manejar el monto para la reconstrucción, por lo que el Frente Ciudadano propuso un fondo especial para concentrar ahí el dinero y que pueda tener una vigilancia ciudadana.A su vez, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, advirtió que el PRI hace propuestas que no significan un cambio de fondo para atender la situación de emergencia provocada por los sismos, como es la eliminación de los legisladores plurinominales para generar más recursos.