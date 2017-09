Padecen escuelas privadas por dictamen

Isabella González

Hora de publicación: 16:29 hrs.

Las escuelas privadas padecen para conseguir un Director Responsable de Obra (DRO) que verifique la condición estructural de sus planteles luego del sismo.El trámite que siguen los planteles educativos empieza con contactar, por medio de la delegación en la que se encuentran o a través de un despacho particular, a un DRO, acreditado por la Ciudad de México, para que compruebe la estructura de la escuela."El problema más que otra cosa es contactar con el perito, con el DRO, como todos están validando los edificios, los hospitales, escuelas públicas, pues es muy difícil contactarlos, una, y dos, el precio", reprochó Blanca Moreno, directora de la Estancia Infantil Kipling.La complicación por conseguir un DRO, de acuerdo con los directores, se debe a que la mayoría de los DROs autorizados por el Gobierno de la Ciudad de México están revisando hospitales, escuelas públicas y viviendas tras el temblor."Me costó un poquito de trabajo contactarlo porque ahorita tienen mucho trabajo, valga la redundancia", expresó Catalina Aguilar, directora de la Escuela S. Buck.Aunque los representantes de los centros privados pueden contactar DROs a través de las delegaciones de la Ciudad de México, la mayoría prefirió buscarlos directamente en sus despachos particulares."Es nuestro responsable de obra de toda la vida, le llamé porque en lo que llegaban los de la delegación nunca abrimos", afirmó María Trinidad, dueña del Colegio William Blake.Una vez que el DRO acude a las escuelas y las revisa, le proporciona a los directores o a los dueños del inmueble un Dictamen de Seguridad Estructural firmado por él.Éste debe ser entregado, junto con una cédula de parte del Gobierno de la Ciudad de México y un carnet del DRO, a las oficinas capitalinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP)."Está mal que no reciben a ningún DRO que no sea de la Ciudad de México, yo traigo un DRO que es del Estado de México, me están haciendo dar vueltas y yo ya pagué la revisión", criticó Catalina Hernández, directora del Liceo Infantil de México.