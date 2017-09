Marchan por los 43 al antimonumento

Arcelia Maya

Hora de publicación: 18:02 hrs.

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa marchan en silencio del Ángel de la Independencia rumbo al antimemorial de los estudiantes, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma esquina con Avenida Juárez.La caminata partió luego de una celebración ecuménica, a la que acudieron líderes religiosos católicos, cristianos, bautistas, metodistas, luteranos y anglicanos."Las pláticas con las autoridades sobre el caso de los estudiantes no han avanzado, están exactamente como el primer día."Siguen sosteniendo su mentira histórica cuando están abiertas cuarto líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, pero no se han explorado", dijo en entrevista Arturo Carrasco, líder religioso de la iglesia anglicana.Agregó que en Iguala, Guerrero, las autoridades detuvieron a los jóvenes, y son éstas quienes deben dar respuestas a sus padres.En el acto se pidió por los más de 31 mil desaparecidos y sus familias, así como por las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre.El religioso exigió a las autoridades respetar los víveres que entregó la ciudadanía y no robarse o impedir que lleguen a los afectados.Por la manifestación se encuentra cerrado un carril central de Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Avenida Insurgentes.La Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México calcula de forma preliminar la participación de mil personas.