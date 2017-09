Investiga PGJ fraude en edificios caídos

Antonio Nieto

Y buscan ampliar testimonio en caso Rébsamen

Hora de publicación: 19:51 hrs.

Peritos especializados indagan si constructoras usaron materiales defectuosos o si hubo fraude al vender edificios que no cumplían con los mínimos estándares de calidad.La investigación se abrió a raíz del sismo del 19 de septiembre, que hasta ahora ha dejado un saldo de 194 personas muertas, la mayoría habitantes de inmuebles viejos.Con el fin de revisar responsabilidad de directores de obra, constructoras e inmobiliarias, se abrieron 40 averiguaciones."Son carpetas que estamos iniciando por cada uno de los inmuebles, se están iniciando por fraude específico y por posible responsabilidad de directores, responsables de obra o corresponsables", dijo el Procurador, Edmundo Garrido."Por instrucciones del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, iniciamos un programa en 40 inmuebles siniestrados; estamos manejando una unidad de operación con peritos de estructura, arquitectos y policía facultada, con los cuales vamos a precisar si los materiales de construcción tienen o no algún vicio".La PGJ recibirá denuncias por posibles fraudes de inmobiliarias y constructoras en la Fiscalía de Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc y la Fiscalía de Delitos Ambientales."En estas cuatro mesas vamos a tener las denuncias de personas que consideren que fueron víctimas de una conducta delictiva relacionada con el sismo", precisó Garrido Osorio.Hasta el momento, agregó, no tienen ninguna denuncia por saqueos a edificios destruidos ni tampoco robos por parte de rescatistas y fuerzas armadas.En redes sociales, circuló la fotografía de una carpeta de investigación donde se presumía el hurto de varios objetos por parte de militares y elementos de La Marina, lo cual fue desmentido por el Procurador."Esa carpeta no corresponde a un saqueo, sino a la presentación ante el Ministerio Público de una persona que decía ser brigadiera y que sacó objetos, pero después se acreditó que efectivamente era alguien que estaba apoyando a sacar documentos", sostuvo.Mónica García Villegas, directora y dueña del Colegio Rébsamen, deberá ampliar su declaración con respecto al documento falso que presentó a las autoridades para construir un departamento sobre el inmueble colapsado.En su primer testimonio, rendido en febrero pasado, la mujer dio datos imprecisos sobre la operación del colegio, confirmó la Procuraduría capitalina (PGJ).García Villegas está en calidad de imputada por el uso de una bolera de uso de suelo apócrifa, con la cual consiguió construir un apartamento sobre el colegio, el cual tenía jacuzzi, acabados de lujo y un roof garden, según el expediente CI-FEDAPUR/A/UI-C/D/111/02-2017."Se va a pedir la ampliación de declaración de la imputada, toda vez que cuando compareció nos dio datos que no están precisos y de lo que se derive de las peticiones que estamos haciendo tendrán que salir más cuestiones."Es la Seduvi la que nos tiene que contestar el antecedente que tiene ese documento (la boleta de uso de suelo falsa)", indicó el Procurador, Edmundo Garrido Osorio.Argumentó que aún es aventurado ligar directamente la muerte de 26 personas en el colegio a la directora."Yo creo que es muy aventurado hacer algún comentario al respecto; vamos a diligenciar, vamos a esperar a que nos den los informes correspondientes y en su momento se dará cuenta de los resultados", dijo.García Villegas fue citada también por la Fiscalía de Tlalpan, pero en calidad de testigo, acorde con la carpeta TLP-2/UI-3C/D/1695/09-2017, iniciada por las muertes en el colegio.