Procesan a Cadena por recaudación ilegal

El delito de Recaudación Ilegal de Fondos para fines electorales no está considerado con prisión preventiva, por tanto, la ex candidata de Morena llevará su proceso en libertad. Foto: Archivo

Abel Barajas

Hora de publicación: 20:20 hrs.

Un juzgado de control federal vinculó hoy a proceso a Eva Cadena Sandoval, ex diputada local de Morena y candidata a la Alcaldía de Las Choapas, Veracruz, por la presunta recaudación ilegal de 500 mil pesos para fines electorales.Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informó que Cadena compareció hoy ante el juzgado de control de Coatzacoalcos y se reservó su derecho a declarar.La ex legisladora renunció en la audiencia al término de 72 horas para que le definieran su situación jurídica y por ello fue vinculada a proceso por violación del Artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.Dicho apartado sanciona las aportaciones en favor de un candidato o partido político cuando existe una prohibición legal o cuando los fondos tienen un origen ilícito o rebasan los topes permitidos por la ley.En caso de ser hallada culpable, Cadena podría ser sentenciada a una pena que va de dos a nueve años de prisión y a una inhabilitación de seis años para desempeñar cualquier cargo público.El Fiscal explicó que la acusación contra Cadena deriva del video que registra el momento en que recibe 500 mil pesos por un sujeto llamado Alexis García y otra mujer, en las instalaciones del Hotel Terranova de Coatzacoalcos.Precisó que con base en el Artículo 55 del Código Electoral de Veracruz, el límite de las aportaciones privadas es de 171 mil 533 pesos, aproximadamente una tercera parte de lo que recaudó Cadena en una sola exhibición.De acuerdo con el titular de la Fepade el delito de Recaudación Ilegal de Fondos para fines electorales no está considerado con prisión preventiva en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, por tanto, la ex candidata de Morena llevará su proceso en libertad.No obstante, el juez de Coatzacoalcos le impuso como medida cautelar la obligación de presentarse una vez por mes ante el órgano jurisdiccional.El impartidor de justicia también fijó un plazo de tres meses para llevar a cabo una investigación complementaria, supervisada por la autoridad judicial.Santiago Nieto señaló que en esta investigación complementaria la Fepade determinará si existen otros implicados en el delito que se le imputa a Cadena para, eventualmente, acusarlos judicialmente.