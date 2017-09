Invea pudo suspender al Rébsamen.-

TCA

Israel Ortega

Hora de publicación: 20:32 hrs.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) no anuló la resolución contra el Colegio Enrique Rébsamen y le dio la razón al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para proceder contra la escuela por haber presentado un certificado de uso de suelo apócrifo.Yasmín Esquivel Mossa, Presidenta del TCA, desmintió al titular del Invea, Meyer Klip, quien había dicho esta tarde que la escuela tenía un procedimiento ante el Tribunal que les impidió proceder para suspender las actividades en el mismo.La secundaria presentó un uso de suelo apócrifo, confirmó la Magistrada, en entrevista con REFORMA."Al advertir el Tribunal esto, nosotros en la sentencia que se advirtió el 31 de mayo de 2017 se reconoce la validez de los actos del Invea, la legalidad de los actos del Invea, y la sentencia es en contra del Colegio"."Como no se le había otorgado la suspensión al Colegio, el Invea pudo haber suspendido las actividades, continuar con su procedimiento de suspensión y luego de clausura y no lo hizo, yo no sé por qué no lo hizo".REFORMA tiene copia de la sentencia que se notificó al Instituto.Meyer Klip había dicho que el Colegio operaba con un uso de suelo que no le permitía funcionar como escuela, al menos en uno de los edificios colapsados durante el sismo del 19 de septiembre.A decir del director, el Invea determinó conminar a los propietarios del Colegio a dejar de operar pero éstos se inconformaron ante el TCA."Se le conminó a que dejara de operar como colegio o bien obtuviera un certificado de uso de suelo vigente que ampare el uso de suelo y superficie utilizada", explicó en conferencia, poco después de las 14:00 horas."La escuela optó por no acatar la resolución y decidió impugnar la misma ante el Tribunal de lo Contencioso, juicio que actualmente se encuentra en proceso".En contraparte, la Magistrada expuso que el procedimiento ya concluyó y reiteró que se le dio la razón al Instituto de Verificación Administrativa.